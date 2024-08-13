【教育副刊暑期版】世界文化遺產──敦煌莫高窟

唐代詩人王維有名句「西出陽關無故人」，「陽關」便在敦煌西南70公里處。敦煌莫高窟保存延續千年的佛教藝術，也見證中外文化、宗教、語言和知識之交匯融合，1987年獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為「世界文化遺產」。

佛教藝術寶庫 獨創「經變畫」

佛教經絲綢之路東傳，公元4世紀起，信眾在今日敦煌的莫高窟（又稱千佛洞）、西千佛洞、瓜州榆林窟、東千佛洞、肅北五個廟石窟等地鑿窟修行，塑造佛像；石窟四壁滿是佛陀的「本生故事」（佛陀前世的故事）、富含「因果報應」的因緣故事和描繪佛經內容的經變畫，以及時人生活寫照等彩繪，堪稱佛教藝術寶庫。其中，經變畫為中國佛教藝術獨創形式。

莫高窟至今保存了735個洞窟，當中492個有壁畫，壁畫合共4.5萬平方米，被稱為「牆壁上的博物館」。敦煌高溫乾旱，年平均降雨量只有約40毫米，使莫高窟建築、彩塑和壁畫能長期保存。

發現約5萬件文獻 多流失海外

敦煌石窟群中以莫高窟最出名。自公元366年起至元代，千年間不斷開窟造像。絲綢之路因明嘉靖年間封嘉峪關而衰落，作為商貿、軍事和文化重鎮的敦煌，以及莫高窟隨之沉寂。直至1900年，道士王圓籙意外發現「藏經洞」（今第17號窟），莫高窟才再次呈現在世人眼前。

藏經洞中共發現約5萬件文獻（敦煌文獻、敦煌遺書）及文物，內容不限於佛教經典，是研究古代中國乃至中亞地區歷史、宗教、語言、文學等的珍貴材料，惜大部分文獻流失海外，目前國家圖書館藏有約1.6萬件敦煌文獻。

莫高窟每年5月至10月屬旅遊旺季，遊人如織。為平衡保育和旅遊業，每日遊客設限額，須由專業講解員帶領參觀特定洞窟。來自香港的學生導賞員完成三周培訓後將「出崗」帶團，有沒有被遊客難倒？

【全文將於新學年《公民學堂》（《明報》周四校園訂閱版）刊登】

（中學公民）