【教育副刊暑期版】消暑古今 從奧運村說起

明報記者 鄭惠霞

■新聞事件

流動冷氣機抗炎夏

今屆巴黎奧運為響應環保，選手村原定不提供冷氣，然而奧組委早前決定為一半的房間安裝2500部冷氣機應對炎夏。港隊在政府經中聯辦協助下，經歐洲代理購入45部流動冷氣機，並從歐盟國家清關運送巴黎。

【節錄自〈港安排45部流動冷氣今全抵選手村〉，《明報》，2024.7.24】

■認識中國文化

沒冷氣怎麼辦？

中國古代有不同方式平安度過炎夏，例如：

建「涼屋」

「涼屋」早在唐代出現，這類房屋會建在河道等水源附近，屋旁設大風車，通過水循環將水送往屋頂，再慢慢沿屋簷流下，讓水中的涼氣送進屋內。不過這種涼屋並非人人能享，唐代詩人張仲素在《雜曲歌辭·宮中樂》曾提到「甘泉將避暑，台殿曉光凝」，在他的描述中，這是屬於皇族的房屋。

躺「瓷枕」

要在炎夏安眠，現在我們可選用涼感寢具。瓷枕則是隋唐代出現的消暑好物，因為瓷器上的釉質具有冰涼的特點。北宋詩人張耒曾在作品《謝黃師是惠碧瓷枕》提到：「鞏人作枕堅且青，故人贈我消炎蒸。持之入室涼風生，腦寒發冷泥丸驚。」意思是有人贈予瓷枕，躺在其上腦袋也能感受涼意。

■想一想

你聽過「心靜自然涼」嗎？你如何解讀這句話？

【Smarties' Power English及《中華小學堂》 （《明報》周三、五校園訂閱版），以新聞材料，讓學生了解世界，認識傳統文化。】

（小學語文）