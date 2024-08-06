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教育

【教育副刊暑期版】關鍵詞

【明報專訊】國際組織：國際奧委會

國際奧委會（IOC）是非政府及非牟利的國際體育組織，於1894年6月23日成立，主要負責籌備奧運項目及促進籌備奧運相關的組織協作，例如根據《奧林匹克憲章》成立的國家奧林匹克委員會（National Olympic Committees），以國家或地區為單位設立奧林匹克運動的組織。與奧運相關的重要決策均由IOC決定，例如主辦場地。

本地組織：港協暨奧委會

代表香港的體育組織「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」（簡稱港協暨奧委會），屬國際奧委會成員，負責籌組香港代表團參加大型運動會，例如奧運、亞運等，現任會長為霍震霆。

國際組織：全球權利合規協會

全球權利合規協會（GRC）於2013年成立，是關注國際人道問題、人權等的國際非牟利組織。

巴黎景點：塞納河（Seine River）

塞納河於1991年獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產，是流經巴黎的重要河流。由於水質受污染，基於健康考慮，當地政府於1923年起禁止於塞納河游泳。因應奧運舉行，當地政府致力改善河流水質，早前巴黎市長伊達爾戈一度落河以證水質適宜游泳。按計劃，奧運公開水域游泳和三項鐵人比賽將於塞納河舉行。

【小學刊物《常識學堂》及《常識天下》 （《明報》周一、四校園訂閱版），以本地及國際新聞素材，培養學生新聞觸覺，學習媒體素養】

（小學常識）

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