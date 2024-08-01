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教育
2024年8月1日星期四
【教育副刊暑期版】從何伯事件 看孝的意涵
【教育副刊暑期版】格「價」二選一
【教育副刊暑期版】價值放大鏡
【教育副刊暑期版】想一想
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【明報專訊】什麼是「父慈子孝」？根據生活經驗，談談在今日的社會，你認為子女可以怎樣孝順父母？
【欄目「有價講」將於新學年《語文同樂》（《明報》周五校園訂閱版）刊登】
（中學語文）
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