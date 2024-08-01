【教育副刊暑期版】價值放大鏡

所謂孝，即照顧父母，以及向他們表達愛意、尊重與支持，公然反對及數落父親，甚至斷其「財路」，或許已違背傳統中孝的定義。

「孝」是維繫家庭、社會秩序及道德倫理的基石。《孝經》提到：「夫孝，德之本也……教之所由生也」，意指孝是一切德行的根本。《孝經》提出忠孝概念，指「孝」是上天所訂的規範，國君以「孝道」治國，臣民以「孝」安身立命。而《論語．為政》中「論孝」四章，更進一步提出如何實踐孝道：

．無違：生養死葬父母，不違背禮節

．父母唯其疾之憂：理解父母的心，愛惜自己，不讓他們憂慮

．能養：不僅供養，還要心存敬意侍奉父母

．色難：對父母和顏悅色

孔子說：「今之孝者，是為能養，至於犬馬，皆能有養。不敬，何以別乎？」除了供養父母，還要追求精神上的孝順，他認為狗和馬都得到人的豢養，若我們無尊敬之心，只用物質養活父母，則雙親無異於狗馬。

不理緣由順從……

順從父母意願，外人看來當然十分孝義，但要思考：順從父母，不等於盲從。

《論語．里仁》中孔子強調，孝應是理性和有節制的，「事父母幾諫，見志不從，又敬不違，勞而不怨。」意指父母有不對的地方，子女應溫和勸諫，父母不聽從的話也毋庸對抗，要保持尊敬卻不怨恨。

孔子推崇孝，但不支持愚孝。《孔子家語》記載，孔子的學生曾參有天鋤瓜時誤傷了苗根，遭父親棍打仍不避走，被打至昏倒，蘇醒後反倒問父親有否受傷。曾參因此成為魯國「頂流」孝子，卻被孔子認為他愚鈍不已，拒諸門外。孔子斥責曾參放棄自保等着被父親暴打，若然真被打死，就會陷其父於不義，相比之下，愚孝其實更不孝。

當父母行為有誤，不去指摘，任由他們錯下去，那是愚孝。從「孝」中持守中庸之道，亦步亦趨，才是中華文化中「孝」的根本核心。

（中學語文）