【教育副刊暑期版】從何伯事件 看孝的意涵

早前無綫資訊節目中，76歲何姓老翁與年輕30載的內地婦相識數月即「閃婚」，他對新任妻子非常闊綽，曾送鑽戒、名表等，又打算從定期戶口提取100萬元，供太太做飲食生意。

老翁本來春風得意，但慷慨照顧妻子成為他與5名子女反目的導火線。老翁與妻子到銀行提款之際，發現么女已從聯名戶口取走450萬元。之後子女又疑似匿名在網上指摘父親不是，如沒跟他們商量便註冊結婚、對新任妻子比對亡母慷慨太多，又說400多萬積蓄主要由亡母省吃儉用留下等。

不少網民質疑新任妻子有欺騙之嫌，認為老翁么女做法聰明且十分孝順，能為父親保住積蓄；老翁卻說「錢是自己掙來的」，女兒做法令他的生活陷入困境。其後老翁與妻子在社交平台直播，更力斥長子「最不孝」，買車買樓欠下100多萬元。

事件引起網上熱議，夫婦不時在網上直播與網民互動，後來有網民提到何太可離婚改嫁美國，她同意，再次炒熱話題。

（中學語文）