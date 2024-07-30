【教育副刊暑期版】延伸學習：面對仇人，我們應該……

老子《道德經》載「大小多少，報怨以德」，意指無論事情大小、性質如何，我們應一律以德報怨。老子認為「和大怨，必有餘怨，安可以為善？」兩人結下怨念，即使日後和解，心中也必有芥蒂和餘怨。故他提出「是以聖人執左契，而不責於人。有德司契，無德司徹。天道無親，常與善人」，智者寧讓人有負於他，也不苛責他人，具德行的人，總是讓別人虧欠於自己而不會冤冤相報、斤斤計較。

不過，孔子就不是如此認為了。

《論語．憲問》載，學生子貢問孔子面對怨恨，應否以德報怨？孔子答：「何以報德？以直報怨，以德報德。」面對深仇大恨，他認為人實則難以勉強「以德報怨」，反應用合理正直的方法回應怨恨，而別人對自己友善，則該用德行報答對方。由此可見，孔子對是非黑白清楚分明，絕不縱容惡意。

要以直報怨，又不能以牙還牙，做「好人」不容易。儒家對君子要求甚高，《論語．里仁》提到「君子懷德，小人懷土；君子懷刑，小人懷惠」，君子重視德行與仁愛，而非一時的個人得失和利益。君子和小人的最大分別，是君子心胸開闊，能以平和心態面對困難及挑戰，不因小事而憂慮。

（中學語文）