【教育副刊暑期版】韓朝對弈 以球還球

新聞事件：反擊韓民間宣傳 朝放裝糞便氣球

韓國民間反朝團體過去多次向朝鮮發送氣球，將批評朝鮮領導人的傳單及K-Pop音樂USB藉氣球飄到朝鮮境內。5月底朝鮮就此回應，向韓國空投多個垃圾氣球，氣球繫着載有膠樽、電池、紙屑、鞋甚至糞便的膠袋，部分附有計時器及引爆裝置；其後朝鮮更於一周內5次干擾韓國西岸海域船舶的全球衛星定位系統電波。

為免影響民眾，韓方自氣球升空已即時監視追蹤。至今韓國從首爾到慶尚北道等地已發現逾千個同類氣球，相當於2016至2017年的數量，離邊境不遠的仁川國際機場5月下旬至6月底幾度因垃圾氣球飄至跑道範圍，航班升降受影響，待清除氣球碎片方能恢復運作。韓國聯合參謀本部稱朝方此舉違反國際法，敦促朝方立即停止這些「低級行為」；美韓國防部長亦重申朝鮮放垃圾氣球違反《停戰協定》。

朝鮮國防省副相金剛日6月2日宣布暫停對韓空投穢物氣球，又稱朝方向韓國國境附近空投了15噸垃圾，重申行為是針對韓國向朝空飄傳單最徹底的反制舉措。他稱若韓國再次向朝鮮飄送傳單，將「以牙還牙」，投放多於其百倍的垃圾和污穢物。

朝鮮半島局勢持續升溫，朝鮮無視韓國軍方多次警告，於7月21日再向南放垃圾氣球，韓方遂宣布於同日下午1時起向朝鮮全面重啟心理戰宣傳廣播，冀通過傳遞反朝鮮政權、海外新聞等信息，動搖朝鮮前線士兵對金正恩政權的忠誠。

資料來源：綜合《明報》報道

■想一想

1.韓朝「垃圾氣球」事件中，你認為發送反朝宣傳單張一方，還是空投垃圾氣球一方有錯？

2. 發送垃圾氣球是「以牙還牙」，還是「以直報怨」？

【欄目「時事中文」將於新學年《語文同樂》（《明報》周三校園訂閱版）刊登】

（中學語文）