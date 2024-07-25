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教育

【教育副刊暑期版】高考逢大變 悟路不止一條

【明報專訊】「一試未必定生死。」這句話出自聖若瑟書院副校長郭迪民口中特別有力量。郭迪民是該校舊生，1998年會考9A，但高級程度會考前一場大病，經常出入醫院，一度打算重讀，幸得母校師生關懷，助他渡過難關。大學畢業後成為土木工程師兩年，他應徵母校作育英才，轉眼近廿載。新學年即將升任校長，他常對學生說：「人生不止一條路，也不該只有一條路。」挫折使人成長，文憑試只是人生一個里程碑，最重要是「prepare for the worst（作最壞打算）」。

文：袁志敏

問：還記得會考放榜的情景嗎？

郭：當年沒想過會成為9A狀元，保守估計5A，放榜後有8A，獨欠中文科。老師覺得我成績不止得B，着我查卷。最後考試局（考評局前身）寄信通知我覆核成功，家人非常開心。

問：家人如何支持你讀書？

郭：說來慚愧，當年在家溫習時，家人不能大聲說話，晚飯後會入房騰出空間讓我溫習。自問集中力不錯，有時讀書太投入，連續幾小時坐在桌子前也渾然不知。

與同窗鬥背詩詞 學習興趣增

問：別人說理科成績好，文科成績便會差。你認同嗎？

郭：事實上，文理商科我都有不錯的表現。我一直相信，讀書要與興趣掛鈎。小學時，我愛和同學鬥背誦，每天都會背不同的詩詞歌賦，鬥誰厲害（笑）。小三時，有同學已能背整篇《長恨歌》，我雖資質不及他，但這樣的氛圍讓我不抗拒中文科，甚至可說是頗喜歡。中文科給予你鑑賞文學作品的能力，數理科則讓你學懂如何用邏輯，一步一步嚴謹地解難，兩者對人生往後都有用處。

問：還記得當年中文科學過的內容嗎？

郭：〈始得西山宴遊記〉、〈出師表〉到現在仍倒背如流。很多學生經常問老師「學來有何用？」，如果只是應付日常生活，小學知識已經夠用了，但我們現在所學的，倒是為了開拓更遠的路。即使我最後升讀理科，但不少詩詞歌賦仍銘記至今。早年我哄子女入睡時背〈兵車行〉，小孩牙牙學語卻不知不覺能背上幾句。我想，讀書和興趣的關聯就是如此，只要你不當它是個苦差，自然能得心應手。

問：人生中有什麼挫折？

郭：人生中一大挫折應該是中七時生病，當時免疫系統出問題，藥物幫助不大，只能等身體慢慢康復。高考迫在眉睫，但身體虛弱，體力上難以支撐考試。當時有重讀的打算，曾跟學校商量，如分數不夠升讀大學，學校會否給予機會重讀，老師說會全力支持。同學即使忙於備試，仍輪流到醫院探望，又花時間將課堂內容錄音送到醫院給我。同學的關懷與無私，讓我銘記於心，我非常感激他們的付出。

原想投身醫學界 大病後轉志向

問：承上，你有什麼說話鼓勵學生？

郭：因家人關係，一直覺得會擔任醫學界的工作，生病後擔心身體應付不來，志向才漸漸轉移。可說是因為這個挫折才思考前路，算是因禍得福。直至現在，我經常會跟學生說，人生不止一條路，也不該只有一條路，文憑試是人生的一個里程碑，人生路很漫長，挫折使人成長。最重要是「prepare for the worst（作最壞打算）」，按能力規劃人生，為將來做幾手準備。

一試未必定生死 心理健康重要

問：不少學生認為文憑試「一試定生死」，你有何看法？

郭：當年身體狀况一般，不太抗拒重讀，或者我一直都相信自己的能力。上一代比較天生天養，對於心理健康的關注不及現在。由學生身分變成校長，希望可以給予學生更多支持，關注他們的心理健康，提供輔導或各種支援。我們特別在初中舉辦不同的職業導向講座，如幫助學生做MBTI性格測試，盡早發掘有興趣的學科或職業路向，認清目標。過程中同學會明白到「一試未必定生死」，你想做的事也可以透過其他路徑，如副學位課程、學徒計劃等方法達到。

【全文將於新學年《星笈中文》（《明報》周二校園訂閱版）刊登】

（中學語文）

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