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教育

【教育副刊暑期版】面對公開試的「勇者」

【明報專訊】明報中小學訂閱計劃，包羅中小學的常識、公民及語文範疇，既唯用又富趣味，今個暑假逢周二及周四率先睇。香港YouTube頻道試當真於2023年推出以文憑試為主題的節目《EA Exam真係驚》，拍攝主角滕毅康（阿康）由備試、應試至放榜8個月的經歷，頻道創辦人之一許賢亦陪讀陪考。如今將內容重新剪接，濃縮成90分鐘的電影《公開試當真》，聯合監製文永昌（文sir）說：「電影播放後，收到老師回應也想報考文憑試，與考生一同經歷。」所謂的「陪伴」，不是從旁觀角度，而是共同投入其中，才明白當中的挑戰。不論演員、導演，還是監製，對「公開試」都有新體會。

明報記者 鄭惠霞

許賢：獨自面對的壓力

許賢是末代高考生，考獲3科C級。他於2023年報考文憑試中文及經濟科，與中學生阿康一起備試。考中文是因為不忿：「當時在想，最想『報仇』報哪科，其中之一就是中文。因為我的工作是編劇、寫故事等，涉及文字，但以前試過被評『這個人頗有創意，就是中文差了些』，於是想再考中文平反。」

在備試過程中，許賢體會到一個人面對難關的壓力：「我去考試，背後有一整個團隊支援，有壓力也可分擔，但考生是自己一個面對備試種種，壓力是很大的。」雖然最終平反失敗，但他有所感悟：「就像YY Lam（即其中文指導老師林溢欣）說的，公開試重要，但最重要不是成績，而是面對難關挑戰時抱持何種態度，是逃避，還是正面面對。」就如他當年無法入讀心儀的香港中文大學經濟系，進了香港理工大學讀會計，最終畢業後投身媒體創作，不讓公開試限制選擇。

贊師父：坦然面對壓力

導演梁奕豪（贊師父）同樣曾經歷公開試挫敗，他認為要突破難關，就要坦然面對壓力，「雖然日後回望，可能會認為公開試是無關痛癢的小事，但當中的壓力需要正面面對」。他憶述中學時，學校於公開試前有一個「模擬人生」的活動，學生獲派不同的成績和人生路向，「我當時什麼也沒做過，就（被安排）成為成績不及格的人，不能成為專業人士」。當時他真切體會到要思考前路的壓力，「覺得年紀還小，心智未成熟卻要這麼早為未來人生下決定」，那種壓力與困惑，贊師父至今仍記得。他認為不否認壓力、適當調整心態，更能助自己渡過「考公開試」這一關。

文sir：培養「共情能力」

文sir表示，電影希望帶出培養「共情能力」的信息，他對此體會深刻：「2012年我還在大專院校任職，那一年發生什麼事呢？就是末代高考與文憑試的交接時期，我同時接觸到經高考、文憑試上大專的學生，能看出分別。」他認為文憑試考生要面對的，是考核內容「量」大，而且考核模式不同，雖然有說難度不及高考，但壓力亦不小。因為實際接觸及對照，他理解文憑試考生的難處，監製電影時也着意帶出擁有共情能力的重要。有共情能力，便能與考生有情感連結，讓對方感受到陪伴和支援。

文sir、贊師父、許賢不約而同認為公開試是一個漫長而苦悶的過程，除了面對自己，也要面對家人期望等。認清公開試帶來的壓力，選擇接受挑戰，並在經歷中有所「覺悟」——知道最終目標、清晰了解想法，才是真正懂得面對公開試的「勇者」。文sir說：「公開試只是軟件，用來啟發大家思考考試於人生的真正意義，人才是重要的『drive』（硬件裝置），從公開試中得來的啟發，決定自己的目標。」

【全文將於新學年《星笈中文》（《明報》周二校園訂閱版）刊登】

（中學語文）

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