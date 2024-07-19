中大擬建妊娠糖尿數據冊 研資局撥7270萬資助

中大和理大參與「使用數據改變糖尿病護理和患者生活」項目。統籌人中大醫學院助理院長（外務）馬青雲表示，妊娠糖尿病一直相對少受關注，指患者生育後首3至6年最高風險患上糖尿病，但只有少於三成孕婦生產後會再測試血糖水平。他表示計劃會與數間醫院合作，為妊娠糖尿病患者提供免費糖水測試，也會透過3年的隨機試驗，為800名患者評估演變成糖尿病風險有否降低，並會隨訪其子女。

除此之外，項目亦會為600名患有肥胖糖尿病的年輕人實施3年臨牀試驗，評估認知、心理和行為的干預方式成效。團隊亦會使用大數據評估新型降血糖藥物的臨牀效果。

研AI手術機械人 獲8500萬資助

另外，中大與其他院校合作的研究項目「人工智能驅動手術機械人」，獲研資局資助近8513萬元。團隊將透過泌尿科手術臨牀試驗，以驗證技術和手術機械人的應用。聯合首席研究員中大醫學院泌尿科教授吳志輝希望機械人可自行控制軟鏡，透過尿管進入腎臟，尋找腎石並用激光打碎，過程由醫生監督，有助提高手術穩定和準確。另一種機械人則目標協助穿刺和治療，他指傳統診斷前列腺癌，先要掃描影像定位，並用針抽取組織檢驗，日後希望機械人可以自行對準組織穿刺。