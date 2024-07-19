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教育

短暫如泡 定格美好 DSE生畫筆留亡父身影

【明報專訊】肥皂泡由吹出到破滅只不過數秒，如同生命遇見的人和事，短暫卻美好。彭子睿憑畫筆將泡泡最耀目的瞬間定格，留住成長中留不住的回憶。她的作品不時載有父親的身影，筆觸下爸爸的眼神和嘴角總帶幾分慈愛，「所有經歷即使是痛苦或開心也好，都有它存在的意義，正因為有這些經歷和人的存在，才成就現在的我」。DSE放榜後，子睿料考獲足夠分數入讀理大時裝課程，亦冀分擔家庭經濟重任，帶母親周遊列國。

明報記者 黃嘉妍

5年前的一個炎夏，南京下着滂沱大雨，正在旅行的子睿和媽媽步出博物館後，未幾收到在廣西探親的父親，因心臟病發入院搶救的消息。未聞噩耗的子睿只見母親坐在機場地上痛哭，當時慌亂的她只懂緊抱媽媽大哭，「那次第一次見她哭，心想一定是有大事發生」，直至翌日趕扺始知爸爸已撒手人寰。

「偶爾會想，如果帶埋他（爸爸）一齊去（南京旅行），可能就不會發生這事情；但無辦法有時就係咁，人生好多遺憾」，子睿憶述事後回家，見電腦桌長期丟空，「就會覺得好不習慣」，亦有段日子不願上學。

子睿其中一幅畫作定格於7歲那年與爸媽一同到維港看煙花的一幕，畫中剛剝乳牙的子睿雙手環抱父母，母女臉貼臉燦笑，父親在旁微笑着，「老竇影相經常不笑，難得這張（維港合照）是笑住」。她為準備這份視覺藝術科校本評核作品，蒐集資料時才發現與爸爸的合照不多，「我想也是其中一個遺憾」，笑說所以現在到哪都會拍照。

「他是個非常好的男人 雖然又肥又禿頭」

談及爸爸，子睿說，「他是個非常好的男人，雖然又肥又禿頭，但起碼對阿媽很好」，又言長大會按爸爸的溫和及顧家的個性擇偶。她憶述小時候母親尤其緊張成績，但父親總會在旁勸說「無事的，最後點都掂」，舊日亦會跟她坐在電腦前觀看《男兒當入樽》，這些相處點滴多少影響伴隨子睿成長；好比她後來愛上動漫，訪問當日興奮地向記者說，打算穿上自己縫製的cosplay（角色扮演）服裝連續多天出席動漫節。

「有嘢就一齊講」，子睿媽媽笑言現時每晚都和女兒睡在同一牀上傾訴。令子睿人生重拾光彩的，除了是她就讀的培道中學的老師及好友等支援外，其母亦是一大動力。「她的畫作很黑暗」，子睿媽媽回想女兒當時狀態消極，遂訂出若成績進步便資助她學習畫畫的條件，亦鼓勵她多分享內心想法。

自此懂事 全級包尾到躋身上游

懂事的子睿眼見媽媽下班後還要照顧自己，自覺「要識做喇」，不欲再為家中添煩，於是發憤讀書，由全級「包尾」升至中二下學期全級中上，中四時更排名首四位。「或者你經歷過的事很差也好，但總會有過去的一天，精彩地度過你人生」，訪問間子睿展示的畫作大多用色鮮艷，畫中女孩身穿的粉色外套有黃也有藍色，她說喜愛「藏色」，透過添加其他顏色呈現層次及光暗。

子睿的嫲嫲常跟她說，人死後會化蝶回到親友身邊。她其中一份畢業作品是本手繪書，女主角痛失摰親後見到蝴蝶，遂隨蝶而行，並回顧昔日與父親共同經歷的事。子睿說，故事希望安慰有類似親人離世經驗的人，「其實死亡不可怕，他們會一直在你身邊陪住你」，亦寄語他人好好珍惜與所愛之人的相處時間。

相關字詞﹕視覺藝術科 DSE放榜

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