考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢

【明報專訊】昨日DSE成績單的數字,多年後回想或已印象模糊,但應試付出的努力可烙印心中。僅得三成視力的Samar Mohammad(麥夏生)中五起幾乎每天下課便坐在教員休息室補習各科。3年間從全級百幾名躍升至中六全級第二,現獲恒大英文系有條件取錄。戴銀框眼鏡的他緩緩道來教師夢,陽光折射下眼睛尤其閃亮,彷彿看見無盡可能,「Everything will be okay. If it's not okay, it's not the end(一切都會變好,要是還未變好,那就不是終點)」。