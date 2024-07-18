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教育

考卷「放大」仍吃力 三成視力追教師夢

【明報專訊】昨日DSE成績單的數字，多年後回想或已印象模糊，但應試付出的努力可烙印心中。僅得三成視力的Samar Mohammad（麥夏生）中五起幾乎每天下課便坐在教員休息室補習各科。3年間從全級百幾名躍升至中六全級第二，現獲恒大英文系有條件取錄。戴銀框眼鏡的他緩緩道來教師夢，陽光折射下眼睛尤其閃亮，彷彿看見無盡可能，「Everything will be okay. If it's not okay, it's not the end（一切都會變好，要是還未變好，那就不是終點）」。

「老師，我看不清！」天主教慈幼會伍少梅中學副校長陳穎妍憶述，疫後復課時留意到Samar抄寫筆記總「瞇起」雙眼，遂建議他驗眼。然而語言不通，醫生解說後Samar仍對病情一知半解，慶幸陳副校請教心光盲人院暨學校的教師，後來才知Samar患錐形角膜、即眼球前端的角膜不時向外凸出，近距離才看清物件。

學校得悉情况後安排Samar用平板電腦上課，又為他影印A3尺寸的放大版工作紙。Samar中五起幾乎每天留校補課溫習，面對公開試的閱讀卷篇幅長、字距擠擁，他說即使用儀器放大考卷，仍感吃力。

Samar說，希望做教師是受副校長啟發。訪問中他不下3次說不放棄，記者疑惑他會否埋怨眼疾令人生變得困難，Samar說「如果我唔放棄就唔會，放棄就會影響到我」，亦不怕向別人說起自己的眼睛狀况，「不用驚，如果他不接受我，不用理他」。

（DSE放榜）

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