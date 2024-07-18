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教育

父月花1.5萬栽培 9歲童數學摘星

【明報專訊】今屆DSE年紀最小的考生梁智仁以9歲之齡「越級挑戰」數學必修及延伸部分單元二（M2），分別考獲5*及5**。梁父稱為栽培兒子月花約1.5萬元，「我不想浪費他的天賦。他有才能，為何我不花時間與資源培養他？」

梁智仁是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學四年級生。他昨向本報說，若以1至10分為試卷難度評分，應考的科目只有1分，很簡單。梁父說兒子自小對數字敏感，3個月內自學掌握大學程度的數學，例如微積分，現於科大及中大修讀資優課程，亦是課程中最年輕學生。

疫下睇片生興趣 半年攻讀

梁父稱兒子智商達140以上，新冠疫情時觀看網上數學影片，因而對DSE產生興趣，決心報考數學科。但越級報考DSE須向考評局證明已具中六考生能力水平，因此智仁小二時考畢IGCSE（英國國際普通中學教育文憑）數學科，並在附加數學考獲最高級別A*。

獲批報考今屆DSE後，智仁用半年學習DSE範圍內容及操練試卷。梁父對兒子佳績不感意外，笑言智仁預期兩科都有5**，對必修部分只獲5*「感失望」。

智仁表示，之前讀過的小學限制他學習已掌握的知識，他「好悶、好悶咁坐喺度」。梁父說「資優小朋友不能等」，限制智仁會磨滅他對數學的熱情，故同意兒子插班入讀現時學校，校方容許他在中學部上數學堂，其他科則仍與小四同學一起學習。

智仁說將來想成為數學家，短期內以加入香港國際數學奧林匹克代表隊為目標。兒子數學成績優異，梁父說「我同太太都企喺度（不懂回應）」，苦笑無法理解兒子數學世界，只盼兒子未來運用才能貢獻科學界。

（DSE放榜）

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