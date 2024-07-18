壓力爆煲執念不再 捱過疹症奪佳績

失落第一 中三「笑不出」

4年前，郭駿亨憑優異成績轉校至中華傳道會劉永生中學，插班後首場考試失落全級第一的席位，排名遜於昔日小學同學。其後，駿亨埋頭苦讀近一年，卻始終無法重奪全級第一，明裏暗裏較勁更令他的狀態跌至谷底，「整個中三，笑的次數真的超級少、超級少，因為笑不出」。直至中四，班主任向駿亨傳福音並帶他回教會，始令他逐漸放下對別人的妒忌、對學業的執著，「相信人的價值不在考不考得到第一，無論考得怎樣，神也會覺得我們很寶貴」。

新冠誘發濕疹 「像每天換皮」

調節心態後，駿亨又有另一挑戰。他同年感染新冠並誘發慢性濕疹，「那時想起牀也起不了，一直在睡覺、不斷擤鼻涕」。休養逾月，駿亨發現濕疹仍良久未癒，面、頸變得坑窪不平，「每天起牀的時候，也會看到牀上有很多皮屑，好像一天換一次皮，不斷脫皮」，遍尋中西醫亦未能治癒。為免情况惡化，駿亨在頸部圍上毛巾，「可能被風吹一下，便會甩皮甩得很嚴重，皮膚裂開，然後滲血」，更開始戒口，「我很喜歡吃海鮮，特別是蟹，但一吃就會出事」。

臨近DSE，學業壓力又誘發風癩，「一開始是很小粒，但（風癩）愈撓就愈發得大，最誇張時是發到手掌般大，整個過程均很痛苦」，駿亨自言只能依靠信仰，撐過痕癢難耐下備試、應試的一朝一夕。

遺憾只顧讀書忽略周遭人

DSE昨日放榜，駿亨取得最佳5科30分的成績，或如願入讀中文大學數學精研課程。求學路顛簸不平，駿亨回首，中三時只顧讀好書，忽略周遭的人，「很多同學嘗試過接近我，也有很多老師經常來關心我」，遺憾後來才慢慢發現身邊同伴可一起分擔壓力、痛苦。他期望日後能做教師，向像昔日自己般作繭自纏的學生伸出援手。

明報記者

（DSE放榜）