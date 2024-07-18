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教育

港鐵站領成績 正生學生：不怕續兜路盼銜接大學

【明報專訊】數萬名DSE生昨在學校收到成績單，不過捲入停運風波的正生書院，今屆7名中學文憑試（DSE）未能回校，其中5人昨晨近8時相約於荃灣港鐵站從老師手上接過成績單，再各奔前程。正生學生家誠看畢各科成績後一臉失望，他5科考獲9分，體育科第4級，談到中文科失手時一度哽咽，緩緩說「收呢個成績係難過嘅」，連忙打電話諮詢意見，考慮入讀自資課程，同時或重考中文和數學。

「冇嘢辛苦過入正生嗰時」

家誠放榜前夕在家慶祝爸爸生日，未料翌日成績不如願，拿着成績單良久仍未敢告知家人。自小賭博成癮入正生的他，人生路比同齡人「兜更多圈」，現以銜接大學為目標，不怕人生繼續「兜路」，「始終成績咁樣，未來一定係辛苦，不過我諗冇嘢辛苦得過我入正生嗰時，知道自己肯行、踏出那步就得」。

談到離開書院後如何面對社會各種誘惑，家誠說已對賭博生厭，但近日也試過抵不住「六合彩都玩咗一次」，之後已承諾家人「不再玩」，「我深信錢不是自己得來，無必要這樣賺番來，反而覺得自己辛苦得來（的錢）更有意義，更有價值」。日前等放榜時，他找到一份碼頭跟車工作，又說來年會全職讀書。

另一學生Edward曾染毒癮，14歲轉介入正生。他5科12分且公民科達標，擬按原定計劃讀副學士或高級文憑，盼以過來人身分做社工。家誠和Edward均感激一班師長在停運風波下「冇糧出也支持一班學生」。

正生教師黃德豪寄語學生「要努力站得穩，因為社會的浪好大，希望他們從正生學會堅持，以前在正生咁刻苦都完成到中六，要繼續堅持」。另一教師楊敬賢盼學生「毋忘初衷」，找到自己的定位。

（DSE放榜）

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