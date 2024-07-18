狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應

稱大環境變化 沒好壞之分

聖保羅男女中學「超級狀元」歐陽張維稱，公民科考核形式與課程內容，均與初中3年為通識科鋪墊的教學內容不同，舉例更講求背誦，「好多嘢要習慣，但係都要習慣」，但稱沒好壞之分，「可能根據大環境變化需要學習一些新的知識」。同校另一「超級狀元」黃澍僖亦稱，公民科與通識科差異非常大，需時適應，目前科目主要教一國兩制下的香港和中國發展，以及中國與香港的憲制關係等。

英華女學校「超級狀元」劉翯悠稱，科目只有達標與否，心理壓力相對較低。她提及今年有試題問及戶外學習感受，她上次與教師和同學參觀內地博物館時感開心，認為「這部分（寫感受）比較容易」。她不認為由公民科取代通識科令她感遺憾，「這是制度上的改變，我沒有辦法控制」。

香港中國婦女會中學狀元姚臻怡認為，公民科答題要求較通識科低，表達個人看法便可得分，改制後有利專注發展其他學科，亦有助學生了解中國近代發展與成就，提升身分認同。至於計劃赴英國升學的喇沙書院「超級狀元」鍾栢綸，被問到報讀大學時會否擔心改制後的公民科影響取錄資格，他說僅按程序報讀學科，認為影響應不大。

有意見稱公民科課程如同「國教科」，拔萃男書院「超級狀元」陳耀文昨表示不知何謂「國教科」，「畢竟是自己國家、自己正居住的地方，花少少時間理解亦未嘗不可」，認為要有相當程度的理解才合理。

蔡若蓮：難度符DSE 不宜與昔比

過往通識科歷屆獲第2級達標成績的日校考生，佔比介乎87.2%至91.4%，首屆公民科達標率則高達94.1%。教育局長蔡若蓮昨稱首屆DSE公民科順利落實，學生表現非常理想，認為新評分方法可反映學習成果，但不代表學科較以往容易，亦不宜直接與以往比較。她強調，公民科與其他學科一樣是以標準參照模式，課程難度及要求均符合DSE水平，切合學生實際學習需要。

（DSE放榜）