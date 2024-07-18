明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

狀元有稱公民科要求較低助減壓 有指需適應

【明報專訊】取代通識教育科的公民與社會發展科，今年首屆達標率94.1%。英皇書院「超級狀元」葉劭源昨表示，僅在考前一日溫習，過往雖曾花數天「狂溫、狂背」應付校內試，後來調整策略，發現溫習一天「是最有性價比的方式」，但強調公民科絕非簡單科目。喇沙書院狀元陳澤鋒則稱，公民科某程度減輕學生壓力，但絕不輕視。

稱大環境變化 沒好壞之分

聖保羅男女中學「超級狀元」歐陽張維稱，公民科考核形式與課程內容，均與初中3年為通識科鋪墊的教學內容不同，舉例更講求背誦，「好多嘢要習慣，但係都要習慣」，但稱沒好壞之分，「可能根據大環境變化需要學習一些新的知識」。同校另一「超級狀元」黃澍僖亦稱，公民科與通識科差異非常大，需時適應，目前科目主要教一國兩制下的香港和中國發展，以及中國與香港的憲制關係等。

英華女學校「超級狀元」劉翯悠稱，科目只有達標與否，心理壓力相對較低。她提及今年有試題問及戶外學習感受，她上次與教師和同學參觀內地博物館時感開心，認為「這部分（寫感受）比較容易」。她不認為由公民科取代通識科令她感遺憾，「這是制度上的改變，我沒有辦法控制」。

香港中國婦女會中學狀元姚臻怡認為，公民科答題要求較通識科低，表達個人看法便可得分，改制後有利專注發展其他學科，亦有助學生了解中國近代發展與成就，提升身分認同。至於計劃赴英國升學的喇沙書院「超級狀元」鍾栢綸，被問到報讀大學時會否擔心改制後的公民科影響取錄資格，他說僅按程序報讀學科，認為影響應不大。

有意見稱公民科課程如同「國教科」，拔萃男書院「超級狀元」陳耀文昨表示不知何謂「國教科」，「畢竟是自己國家、自己正居住的地方，花少少時間理解亦未嘗不可」，認為要有相當程度的理解才合理。

蔡若蓮：難度符DSE 不宜與昔比

過往通識科歷屆獲第2級達標成績的日校考生，佔比介乎87.2%至91.4%，首屆公民科達標率則高達94.1%。教育局長蔡若蓮昨稱首屆DSE公民科順利落實，學生表現非常理想，認為新評分方法可反映學習成果，但不代表學科較以往容易，亦不宜直接與以往比較。她強調，公民科與其他學科一樣是以標準參照模式，課程難度及要求均符合DSE水平，切合學生實際學習需要。

（DSE放榜）

上 / 下一篇新聞