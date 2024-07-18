洗澡爭分背與聽 肌萎生奮力摘星

明報記者 葉希雯 黃嘉妍 鄧佾文

實習記者 顏筱微 梁熙淳 柯慕蓉 范灝民 李頌施

肌無力難長時間溫習 運動坐車聽錄音

君怡就讀香港紅十字會雅麗珊郡主學校，DSE共考7科，核心科之外選修視覺藝術、生物、資訊及通訊科技。由於肌肉無力，她無法長時間溫習，亦需常做運動維持體能。為充分利用時間，她會預錄課文內容，在運動、坐車、去廁所甚至洗澡時播錄音，幫助背誦，錄音內容不止要背的文章，更有寫作技巧等，「聽聲音會記得更加清楚」。

應考DSE時，她獲安排加時，但也使她面對更大體力考驗，舉例要在兩場考試之間的45分鐘以速食補充體力。她又記得，考試時個別科目發揮得不理想，但翌日便調整心態。

中文5**「主場」視藝室 盼成畫家探童趣

君怡向來以繪畫為樂，老師形容視藝室才是君怡的「主場」，君怡昨亦展示自己的電繪畫作，盼做兒童插畫師或繪本畫家。胞妹與君怡差6歲，教她不容易拿揑如何相處，她希望以繪本探究兒童心理和世界，亦想藉此保留童真。隨年齡增長和社會變化，她說對於人生和社會議題有更多思考，未來希望入讀中大藝術系或哲學系。

「這裏（特殊學校）的人都是被人愛護而長大的。」君怡特別感恩家人，讚媽媽總是最照顧和關心自己的身體，有時溫書感到疲憊，媽媽更早意識到她的狀態。她鼓勵其他有困難的學生主動爭取資源，「時間不等人，機會只留給有準備的人」。

腦痹同窗企會財5** 港大工管青睞

雅麗珊郡主學校今年共9名SEN（特殊學習需要）學生應考DSE，多個學生成績亮麗。患腦麻痹的彭靖家最佳5科25分，企業、會計與財務概論科更奪5**。因肌肉控制能力受影響，他寫字比別人慢，考試最大挑戰是難以長時間溫習，自言溫書時間也比一般人少，獲港大工商管理學士有條件取錄。

同校的邱穎宜最佳5科20分，其中經濟科奪5。她認為精神健康是重大議題，加上成長路上不少人一直照顧她，希望修讀心理學，將來回饋社會，幫助解決香港人心理上的困境，已獲嶺大有條件錄取。

（DSE放榜）