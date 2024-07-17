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教育

「故障未見影響」 監考易改良明年續用

【明報專訊】考評局斥資近900萬元推出「監考易」等系統，讓考務人員在試場核對考生身分，但在中學文憑試（DSE）必修科開考日故障，之後停用。考評局秘書長魏向東昨表示，專責小組已完成基本調查工作，目前未發現考生及評卷受系統實質影響，會盡快改良，冀明年再用。被問到會否換承辦商，魏稱會按合約規定追究責任。至於考評局是否有人需就事故問責，考評局總監（公開考試）麥勁生說，倘發現事故牽涉人為疏忽，將按內部機制處理。

被問換承辦商 考評局：按合約究責

魏向東說，有社交媒體專頁多次利用系統故障等事件，發布針對考評局的「不實和誤導」言論，舉例專頁曾聲稱「監考易」故障會影響評卷工作，他表示強烈譴責，強調會嚴肅跟進，並保留法律追究權利。他澄清「監考易」只用作點名和核對身分等，改用人手處理「完全做得到」，與評卷無關，亦沒影響。

至於來年DSE會否續用系統，魏向東說今次涉及的「第二代公開考試支援系統」（PESS2），即包括讓考生在試場報到及核對考生身分的「報到易」及「監考易」程式，在「優化」和做測試後將繼續使用。

今年必修的中文科於4月11日開考，「報到易」及「監考易」發生故障。當時有試場主任稱，開考前發現各部手機無法登入「監考易」，通報考評局後未獲即時回覆，遂臨時改以人手確認考生身分，惟需逐一抄寫各考生編號，十分耗時。翌日，考評局宣布停用「監考易」，改用人手紙本方式點名。考評局曾表示，之前有按考生數量做壓力測試，結果顯示系統足以應付流量。

（DSE放榜）

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