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教育

考卷「簡單咗」 公民科94%達標 43%考生達八大門檻創新高 1.36人爭一學額

【明報專訊】中學文憑試（DSE）今日放榜，10人考獲6科5**並在公民與社會發展科（下稱公民科）達標成為「狀元」，其中8人在數學延伸部分亦奪5**，成為「超級狀元」。取代過往通識教育科、今屆首設的公民科達標率為94.1%，考試及評核局評核發展主管蔡筱坤昨稱，公民科最低分數要求「一點也不寬鬆」，但指考卷「簡單咗」，多考生達標是合理。今屆超過1.7萬名日校考生跨過8間資助大學的入學門檻「332A22」，佔比創歷屆新高，料1.36人爭一個八大資助學士學額。學友社估計，最佳5科20分或以上者可穩入八大。

公民科太淺？ 考局：分數要求不寬鬆

公民科成績只以達標與否劃分，今年首次取代通識科。翻查歷屆成績，過往通識科達標獲2級或以上的考生佔比介乎87.2%至91.4%，而首屆公民科日校考生達標率則為94.1%。蔡筱坤表示，不應直接比較公民科及通識科的成績等級，兩科課程、課時、考核模式、評級及匯報制度均非常不同。被問到達標率高是否反映公民科程度太淺，蔡稱達標分數線隨每年考卷深淺、考生表現而波動，公民科評級要求由中學教師、資深學科專家在檢視學生整體表現、考試數據等釐定，「具相當要求」。

考評局總監（公開考試）麥勁生表示，大部分考生皆能明白公民科題目要求，對考卷所涉課題及知識具一定了解，並可利用試題提供的資料，包括數據及文字作答。他說，表現較好的考生可恰當運用資料發揮，結合個人所知，合理、有條理地建立個人論點及看法。

誕10狀元 中英數達標增

今屆共有49,026名學校考生及自修生應考，按年微升0.5%。隨公民科推出，今年獲6科5**及公民科達標者可被視為「狀元」，今屆10名「狀元」包括8男2女，另有33名「榜眼」（考獲5科5**並在公民科達標）。整體考生中，中文、英文和數學科的達標率皆優於去年（見表），其中17,638名日校考生考獲「332A22」（佔整體43.4％），合資格升讀八間資助大學，按八大約1.3萬個聯招（JUPAS）資助學士學額計算，約1.36人爭一學額。不過，倘考生屬意中大、港大、理大、城大、科大及浸大共6間大學的學士課程，則須達「332A33」入學門檻，今屆有15,629人達標，佔38.4%。去年考獲「332222」升八大門檻的日校考生有16,595人，佔整體40.4%。

學友社料最佳5科20分「穩入八大」

考評局秘書長魏向東表示，跨過升讀大學門檻的考生「確實有個很大的升幅」，或致部分考生需爭入某些學科。他說，部分私立大學開辦的學科愈來愈受歡迎，加上有考生赴海外升學，強調「分散之後，大家應該可以找到一個適合自己的出路」。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，最佳5科20分應「穩入八大」，競爭大致不變。他又說，對於十分心儀的課程，即使考生成績稍低於過往新生入學成績的下四分位數，或僅達到部分院校公布的預計收生分數，亦可將課程擺入第一和第二志願，第三志願是「最後防線」，應選成績達去年中位數的課程。

明報記者

（DSE放榜）

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