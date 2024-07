考生壓力大焦慮幻聽 社工開解轉念「放榜先顧情緒」

曾遭排擠拒上學 進度落後

阿莙曾被同學排擠而抗拒上學,學習進度落後。回望備戰DSE,她稱壓力「爆煲」時使她緊張不安,甚至有幻聽。時至DSE開考,阿莙形容那個早上要強迫自己起牀回校,在考場上緊張得「完全無法專注,完全無法呼吸,好想立刻離開」。

「平行心間」參與活動打開心扉

負面情緒漸漸堆積,幸好阿莙找到出口。她獲學校轉介到荔枝角的賽馬會平行心間,嘗試向社工打開心扉,盡訴心中不快,後來亦在心間發展唱歌興趣,找到知心好友,「還未(將煩惱)說出來,朋友已經明白!」

在心間工作一年的社工Michael負責帶領阿莙參與的音樂小組,他說不少年輕人都情緒受困,他鼓勵心間會員開放、平等地談論與情緒相關的話題。

另一社工Eunice不時與阿莙傾談,「我們相信 The person is not the problem, the problem is the problem.(人本身不是問題,問題本身才是問題),要看年輕人的本質與長處」。Eunice說年輕人有時需要獨處,有時希望與人社交,心間容許他們按需要使用設施。

同樣經轉介到平行心間的上屆DSE生Yoyo說,過去曾承受家庭負債、同學欺凌、DSE等壓力,經常幻聽,會突然聽到電話鈴聲響起。她在心間獲Eunice開解,教她分清想像與現實,雖去年DSE成績未如願,但她亦已立志修讀幼兒教育高級文憑,盼成為幼兒教師。

實習記者 顏筱微