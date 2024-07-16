考生壓力大焦慮幻聽 社工開解轉念「放榜先顧情緒」

曾遭排擠拒上學 進度落後

阿莙曾被同學排擠而抗拒上學，學習進度落後。回望備戰DSE，她稱壓力「爆煲」時使她緊張不安，甚至有幻聽。時至DSE開考，阿莙形容那個早上要強迫自己起牀回校，在考場上緊張得「完全無法專注，完全無法呼吸，好想立刻離開」。

「平行心間」參與活動打開心扉

負面情緒漸漸堆積，幸好阿莙找到出口。她獲學校轉介到荔枝角的賽馬會平行心間，嘗試向社工打開心扉，盡訴心中不快，後來亦在心間發展唱歌興趣，找到知心好友，「還未（將煩惱）說出來，朋友已經明白！」

在心間工作一年的社工Michael負責帶領阿莙參與的音樂小組，他說不少年輕人都情緒受困，他鼓勵心間會員開放、平等地談論與情緒相關的話題。

另一社工Eunice不時與阿莙傾談，「我們相信 The person is not the problem, the problem is the problem.（人本身不是問題，問題本身才是問題），要看年輕人的本質與長處」。Eunice說年輕人有時需要獨處，有時希望與人社交，心間容許他們按需要使用設施。

同樣經轉介到平行心間的上屆DSE生Yoyo說，過去曾承受家庭負債、同學欺凌、DSE等壓力，經常幻聽，會突然聽到電話鈴聲響起。她在心間獲Eunice開解，教她分清想像與現實，雖去年DSE成績未如願，但她亦已立志修讀幼兒教育高級文憑，盼成為幼兒教師。

實習記者 顏筱微