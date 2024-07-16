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教育

小學指引長假後免測考 增潤愛國教育實踐報國

【明報專訊】教育局昨推出《小學教育課程指引》定稿，提醒小學盡量避免緊接在長假期後安排測考，盼讓學生更有空間享受餘暇；同時指小學應盡量在下午安排導修時段，以照顧學生的多樣性。有本身已實行措施的小學校長表示，做法助學生減低壓力，提升精神健康。另外，教育局亦將愛國主義教育正式寫入《小學教育課程指引》定稿，稱中小學教育現已融入愛國主義教育的元素和精神，「是學校課程不可或缺的部分」（見另稿）。

比對局方2022年9月推出的試行版指引，昨公布的定稿在「為學生及教師創造空間」章節加入新建議，包括「盡量避免緊接在長假期後安排測考」。另在「制定和完善適切的校本課業政策」章節，建議「盡量在下午安排導修時段」，讓學生在校完成部分家課（見表）。

浸信會天虹小學校長馮耀章昨向本報說，早在定稿推出前，校方已避免在長假期後測考，減輕學生壓力。校方亦安排考試日子分佈於周一至二，周三小休，周四至五再考，同樣免卻橫跨周末考試。

校長：不斷秤隻豬不等於隻豬肥

馮續說，校方今學年（2023/24）起，小一級由每年考兩次試改為毋須考試；小二至小五級每年考試次數「3變2」。校方在上月做問卷調查，結果顯示98%教師及94%家長贊成新測考安排，受訪的高年級生贊成比率為86%。馮耀章稱，從來不認為「唔考試就驚學生唔讀書」，反問「幾多學生為考試就會讀書」，又稱為應付考試而溫習，或只對短暫記憶有幫助，形容「不斷秤隻豬不等於隻豬肥」。他強調不同學校校情不一，但他相信可透過日常評估代替部分定期考試。

可日常評估 派任務掌握學習進度

北角官立小學校長葉韻婷同意「要讓學生有適當的休息」，稱學校可透過向學生派發不同任務，掌握他們的學習進度，相信學生可寓學習於娛樂，舉例該校的初小生會設計玩具，部分高小生可設計深度遊路線。

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