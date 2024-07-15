升學顧問：一半查詢涉移民 多英澳加

應屆考生陳同學到場了解都會大學專業進修等課程，稱同學主要計劃本地升學。陳料DSE最佳5科成績17至18分，欲了解若失手如何接駁上大學。作為首屆公民與社會發展科考生，陳認為該科成績只分達標與否，大家更集中其他科目考高分，學習壓力無減輕。

林女士的兒子亦是應屆考生，她替兒子查詢澳洲獸醫課程，稱雖城市大學也設獸醫學，但她料在澳洲能接觸更多動物，入學門檻也較低，兒子亦有想過移民澳洲。另一家長何女士昨與就讀喇沙書院的兒子到場，稱兒子面對中三選科，學校競爭大，若未獲派理科，會考慮中五到英國大學讀基礎課程，但沒考慮將來移民。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示昨天查詢人數近百，與去年相若，一半人問及移民問題，以英國、澳洲和加拿大大學最受歡迎，醫護、商科和資訊科技學科較多人選擇。她又說，學生人數減少沒影響海外升學申請人數，昨有不少中五同學和家長到場，打算不考DSE直接升讀海外大學基礎課程。

輔導教師協會秘書葉偉民指近年很多院校由學院「大類收生」取錄幾百人變為學系收生，提醒同學留意學額減少，競爭變大。他引用協會去年所蒐數據稱，DSE最佳5科或「4核心加1選修科」取得學士學位的「邊緣分數」約19分，最佳6科則是22分。