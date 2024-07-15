明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

DSE派位門檻 學友社料5科20分

【明報專訊】中學文憑試（DSE）後日（17日）放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城預計，學生考獲最佳5科成績20分或以上，獲大學聯招（JUPAS）派位機會非常高。今屆DSE首次舉辦公民與社會發展科筆試，成績只分達標與否，吳提醒，往年各學科的預計收生成績或已不能作準，不少院校已調整今年入學參考分數，建議考生善用院校資料計劃出路。

首屆無通識 多科改計分方式

吳寶城昨稱，因應今屆DSE公民科取代通識科，不少院校學科計分方式由計算最佳6科改為最佳5科，考生可根據院校已調整的入學參考分數及「計分器」評估入學機會。今年DSE考生約5萬人，與去年相若，吳預計本地升學競爭情况亦相似，按往年成績估算，相信今年最佳5科成績達20分，就有「非常高」機會獲JUPAS派位，但他提醒最後結果仍取決於面試表現、計分比重等。

學友社執行總監梁國成說，學友社於DSE及JUPAS放榜期間設立放榜輔導熱線2503 3399，放榜前夕7月16日提供通宵服務。機構亦舉辦實體及網上講座、工作坊及社區活動，幫助家長及學生紓緩緊張，提供放榜出路資訊。他建議家長與子女多溝通，對成績期望達成共識，預備迎接放榜。

科大12星免學費 每年另派6萬

另外，各院校陸續公布新生獎學金安排。科大表示將按DSE生的「摘星」數量提供不同獎學金，舉例1科5**視作「兩粒星」計。其中考獲1至3粒星，可獲一筆過5000元獎學金；4至5粒星可獲1萬元；12粒星可獲全額學費及6萬元生活津貼（可按學年續領）。

相關字詞﹕DSE放榜 學友社 中學文憑試

上 / 下一篇新聞