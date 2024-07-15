DSE派位門檻 學友社料5科20分

首屆無通識 多科改計分方式

吳寶城昨稱，因應今屆DSE公民科取代通識科，不少院校學科計分方式由計算最佳6科改為最佳5科，考生可根據院校已調整的入學參考分數及「計分器」評估入學機會。今年DSE考生約5萬人，與去年相若，吳預計本地升學競爭情况亦相似，按往年成績估算，相信今年最佳5科成績達20分，就有「非常高」機會獲JUPAS派位，但他提醒最後結果仍取決於面試表現、計分比重等。

學友社執行總監梁國成說，學友社於DSE及JUPAS放榜期間設立放榜輔導熱線2503 3399，放榜前夕7月16日提供通宵服務。機構亦舉辦實體及網上講座、工作坊及社區活動，幫助家長及學生紓緩緊張，提供放榜出路資訊。他建議家長與子女多溝通，對成績期望達成共識，預備迎接放榜。

科大12星免學費 每年另派6萬

另外，各院校陸續公布新生獎學金安排。科大表示將按DSE生的「摘星」數量提供不同獎學金，舉例1科5**視作「兩粒星」計。其中考獲1至3粒星，可獲一筆過5000元獎學金；4至5粒星可獲1萬元；12粒星可獲全額學費及6萬元生活津貼（可按學年續領）。