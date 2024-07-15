何紫薇號召各界寫文 助兒童出低谷

明報記者 鄧佾文

何紫薇是已故兒童文學作家何紫的女兒，何紫正是兒童文藝協會創會成員兼會長。談起兒童文藝協會歷史，何紫薇說，早在1980年代協會留意到坊間湧現有暴力元素的「公仔書」，遂發起徵文運動，號召作家「為孩子撰文」，當年寫作人視兒童文學為「滋養少年和兒童心靈的必要食糧」，協會其後將作品結集成書，以《給小朋友的禮物》為名出版。

整理資料 冀推香港兒童文學史

近月協會再聯同教育界和機構，徵集各界代表為孩子撰文。何紫薇說，有見不少學生被學業壓力拖垮，盼學生藉閱讀故事獲得力量，「相信所有執筆的人都帶着愛，他們不知讀者是誰，但文章或去到有需要的人，將他由低谷拉出來，或令他轉念」。有份召集各界撰文的小學校長陳瑞良表示，未必了解每個學生實際困境，但希望故事助他們「度過一些灰灰暗暗的時間」。

訪問期間，何紫薇不時談及上世紀末是本港兒童文學輝煌時代，她說正整理歷史資料，盼將來整理好「香港兒童文學史」並在網上推出。

一直看重文字的意義，何紫薇說是受亡父感染，爸爸1993年出版《給女兒的信》，以200多封短箋，談友情、愛情、親情、人生等課題，使她明白「無論傳遞人生智慧、感情、知識，文字都是重要的媒介」。

繪本是橋樑 兒童文學不止於此

不過她嘆道，現時學生認真投入書海的時間愈來愈少，「加上小孩愛看圖畫多於文字，不少人用『繪本』概括兒童文學，部分繪本的確是兒童文學，但有一部分欠文學味」。

她認同以繪本說故事的確吸引，「我覺得（繪本）是橋樑，但不可能永遠看繪本，你要由一個故事幾百字，去到學識看幾千字、一萬字，才能看到複雜的故事，擴闊視野，開拓你的想像力」。

同為「何止文庫」創辦人兼總監的何紫薇，一直整理爸爸的作品，今年書展將推出「何紫說香港故事」系列的新書《地攤上的郵票簿》，書寫上世紀末不同社會階層的人生故事，部分文章屬首次出版。