6科5**讀理大 可領50萬獎學金

不少院校設彈性收生安排。理大教務長沈德祥昨表示，現時大學門檻為「332A33」，校方會酌情取錄成績不理想的考生，舉例考生其中一科成績較達標門檻低一級，亦會獲考慮，惟公民與社會發展科必須達標（Attained），且最佳5科成績需達課程收生分數的最低門檻，考生並須在大學聯招（JUPAS）申請中將課程放入Band A（首三志願）。

理大稱未發現假學歷 嚴審資格

至於近月港大出現假學歷風波，至少30名碩士生以假學歷入讀，校方報警跟進。沈德祥說，理大暫未發現類似情况，強調校方在面試時會測試學生知識及溝通能力水平；若理大有意取錄申請人，亦會嚴格審視學生學歷，包括查詢中國高等教育學生信息網。

自資院校方面，職業訓練局（VTC）高級助理執行幹事郭展幹昨表示，9月新學年（2024/25）將開辦逾140個課程，涵蓋全日制學士、高級文憑、基礎課程文憑等，已收到近2.8萬宗申請。

內地生愛讀副學士 都大盼放寬限額

此外，都會大學李嘉城專業進修學院院長曾德源昨表示，校方每年平均有五六千份申請，今年較去年同期增一成。他續稱，近年本港適齡學生人數減少，必然影響收生，但認為「最低谷」的時期已過，倘沒特別因素，相信學生人數將穩步恢復正常水平。

曾又說，近年愈來愈多內地生喜歡來港入讀副學士及高級文憑等課程，主要來自鄰近廣東省、山東及浙江等地，盼當局放寬非本地生收生限額。