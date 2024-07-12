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教育

讀障生備戰DSE 範文做鈴聲助背

【明報專訊】自小患有讀寫障礙的應屆中學文憑試（DSE）考生徐寶晴，為克服困難將逾500字的中文科範文設為鬧鐘鈴聲，憑不言敗精神，耗時約一個月終把文章背誦如流。愛看動漫及Cosplay（角色扮演）的她亦有修讀美容學課程，立志入讀自資院校，未來計劃考取美容證書成為美容師。

今年20歲的徐寶晴憶述，小四那年接受測試後確診讀寫障礙，形容有時連簡單的字都會「無端端忘記」。她本身亦患有脊髓牽扯症候群，下肢行動較慢，雖然從小被病痛纏身，寶晴仍淡然說「好自然地接受」。

筆記貼天花 「瞓喺度就望住」

辨認文字對讀寫障礙的學生是很大挑戰，寶晴曾亦想過放棄，形容「壓力大到爆瘡」，DSE期間她不斷自勉「就快考完」。她每日花約3小時溫習，為克服困難更自製特別的溫書方法，例如將筆記貼在睡房天花板，務求 「一瞓喺度就望住」，約半年前更將中文科範文《師說》設為鬧鐘鈴聲，耗時約一個月背誦如流。寶情在DSE考6科，獲准延長作答時間，應考公民科時亦有語音轉換文字軟件輔助。

讀美容學化妝 更自信與人相處

自言不愛讀書的寶晴鍾愛日本動漫，兩年前想嘗試玩角色扮演，惟因「不想侮辱角色」而未踏出第一步。數年前，她獲教師介紹「美容學基礎」應用學習課程，讓她在學業及未來路向望見曙光，認為化妝可讓她自信地與人相處，希望學習化妝表達自己的創意及增加自信。

回想在香港耀能協會羅怡基紀念學校讀書的日子，她感激家人及班主任馮老師陪伴，難忘在美容學考試時，經常「借用」父母的臉練習，馮老師亦願意抽空擔任模特兒。她記得這科曾有試題要求按顧客性格，選擇顏色化晚妝，寶晴認為馮老師性格溫柔及成熟，故揀選紫和藍色，怎料馮老師看畢妝容後笑言「驚被認錯是性工作者」。寶晴仍衷心感謝馮老師的無條件支持，對於未來路向，她盼先完成學業才向美容業發展。

肌萎男生再戰中英文 立志當教師

天生患有脊髓性肌肉萎縮症，需靠輪椅代步的林凱涵去年考獲6科14分成績，他今年再戰DSE，重考中文和英文科。他說重考難免有壓力，但認為今年只考兩科可更專注溫習，加上去年的經驗，有信心奪佳績。原立志考入城大的他，今年希望入讀教大的中文或歷史課程，目標成為教師，讓更多人認識詩詞。作為過來人，他以唐代詩人杜牧的《題烏江亭》一句「江東子弟多才俊，捲土重來未可知」，寄語考生不要怕失敗。

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