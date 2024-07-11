大成家長促撤回停辦 校監：返唔到轉頭

教師質疑善後方案 稱為學生留守

在大成任教逾10年的中文科主任莫婉珊昨質疑辦團善後方案有否成效，引述辦團稱若屬校有職位空缺會優先考慮大成教師，並為員工寫推薦信等；惟辦團轄下只得一間小學，認為方案不可行。她又說，校內大部分教師仍會「為了小朋友」留守到最後。

據悉，會上有家長多次要求撤回停辦決定，湯偉倫表示「返唔到轉頭」，席間亦有討論賠償金額。翻查資料，辦團早前表示已準備600萬元資助學生轉校，其中轉讀官津小學的學生將每人獲1萬元，轉讀私校的學生每人派發4.8萬元津貼。有跨區家長認為，賠償額應參考全港私立小學的學費中位數，即每學年9.8萬元。據悉，湯偉倫需與辦團再商討金額，現未有定案。

家長擬投訴違商品例 申法援入稟

家長校董潘妍均稱，部分家長擬向海關投訴辦團違反《商品說明條例》。另外，近70名家長早前已申請法律援助，稱會入稟控告孔教學院，要求撤回停辦決定。大成小學法團校董會本月23日將再開會討論停辦事宜。