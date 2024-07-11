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教育

科大畢業生薪酬近年首跌 理大升5.2% 人力顧問：企業不減新人職位已很好

【明報專訊】各資助大學陸續公布上學年（2022/23）本科畢業生就業、薪酬情况。科技大學最新調查顯示，去年畢業生平均月薪26,772元，按年減0.3%，為近年首次呈跌勢，其中從事銀行或金融業畢業生平均月薪降至40,876元，按年跌幅13.5%。理工大學同類調查則反映去年畢業生平均月薪24,017元，按年增5.2%。

科大整體降0.3% 銀行金融跌逾一成

科大近日公布2023年本科畢業生就業調查，有2205人（90.7%）回覆，其中68.6%已獲全職聘用。調查顯示，去年本科畢業生平均月薪26,772元，較前年26,859元輕微下跌0.3%（見表）。

科大各學院中，以跨學科學院的本科畢業生平均月薪跌幅最大，按年從42,020元降至29,539元，減少29.7%。

兩大學投身政府者工資皆顯升

若按行業分類，投身商界的科大本科畢業生平均月薪按年從30,217元降至29,024元。投身政府或相關機構者則按年從23,863元升至34,840元，升幅46%。

理大近日亦公布同類調查，去年畢業生中有3628人（85.5%）受訪，其中98.7%已受僱。調查顯示，去年本科畢業生平均月薪24,017元，較前年的22,827元上升5.2%。

若按行業分類，投身教育界的理大本科畢業生，平均月薪按年減少3.8%至18,320元；政府或相關機構的月薪升幅則顯著升9.7%。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，比對上一年，應屆畢業生薪酬「或會跟通脹率增加少許」，近年不少企業尤其中小微企的營商環境充滿挑戰及不確定，聘請畢業生意味「請一張白紙」，「要先教他、栽培他一段時間，才能上手」。

李漢祥估計，僱主或沒大意欲增加新畢業生職位空缺，「不縮減已經算很好」。他續稱，政府工向來受畢業生歡迎，「工資高，亦起碼沒有裁員」，如果有較多畢業生成為政務主任（AO），平均薪酬無疑會提升不少。

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