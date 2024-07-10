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教育

跨境家長領派位證 多中學邀參觀介紹

【明報專訊】面對適齡學童人口結構性下跌及移民潮，掀縮班殺校危機。升中統一派位結果昨日出爐，早上有多名中學職員到教育局學位分配組辦公室外守候，聯繫前來領取派位結果的跨境生家長。有在場教師說，到場只為「接自己學生」確保他們順利註冊入學，稱少一個學生「不夠數（開班），下年便要跟兩個同事說bye bye（再見）」。教育局昨表示會持續與辦學團體和學校緊密溝通，務實考慮如透過停辦、重置和合併，回應學位供求變化。

教師稱保順利註冊 開班不成將失業

本報記者所見，昨早11時許約有24名不同學校人員在九龍塘學位分配組辦公室外守候。他們待內地家長領取派位證後，主動上前詢問並介紹自己學校，又稱有專車接送參觀校園，亦有人持獲派該校的名單「接學生」。有港島區學校代表向家長介紹該校多項便利學生來港讀書措施，包括容許寫簡體字、聘請退休教師為學生補習英語等。綜合教員介紹及內地家長回覆，在場有來自觀塘、葵青、港島東及黃大仙等地區的學校職員。

有在場教師說，身在內地的家長或因不理解獲派學校及感學校太遠，而決定讓子女留在內地升學，故特意到場「保住自己學生」，向家長介紹學校，但不排除亦有個別學校只為宣傳。他稱「Band 1（第一成績組別）的100與101個（學生人數），當然無所謂」，但對收生不穩的學校而言，「差一個就差一個」。

家長有青睞英文教學 有指學校太遠

來自上海的邱女士昨與女兒領取派位證，她說在場有人向她介紹學校並說可帶她參觀，令她感奇怪，「一般好一點的學校不可能跟你直接這樣說吧」。她說或會考慮該校，又說本港教育較注重英文，較適合女兒發展。昨有來自深圳的跨境生家長獲派屯門區學校感「太遠」，賴女士本欲安排女兒到靠近羅湖的學校就讀，稱內地讀書競爭較激烈。

身兼資助小學校長會副主席的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀說，該校派位滿意率約89%，較全港91%派首三志願滿意率略低，涉及部分家長選校進取，亦估計高才通等人才計劃子女來港插班，令參與派位人數較預期多。

明報記者 黃嘉妍

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