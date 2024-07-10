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教育

稱基層童見聞受限 校長倡善用公帑辦參觀

【明報專訊】中華基督教會基慈小學校長趙潔華說，基層家庭資源較貧乏，學校需投放資源，為基層學生提供多元化活動體驗、經濟援助及情緒支援。

趙潔華自2013年起擔任校長，她說學校約九成學生來自基層家庭，需要學校留意與照顧。她說明白基層家庭的家長多忙於為口奔馳，缺乏餘錢帶孩子出外玩樂，因此基層兒童一般較少機會接觸新事物。她說資助學校可善用公帑籌辦外出活動，讓學生透過到訪不同地方增廣見聞，舉例學校上下學期都會為各級舉辦活動，帶領學生參觀博物館等。

嘗過苦抗逆力強 或起跑線真贏家

趙說基層家庭如經濟狀况有困難，學校可主動協助。根據她多年與基層家庭家長溝通的經驗，不少家長都很有「骨氣」，因覺得有其他家庭比自己更有需要而拒絕申請經濟援助。對於此類家長，她建議學校應細心留意不同家庭的狀况，主動接觸家長，幫助他們申請政府經濟資助。

趙潔華說，不少家長忙於工作，或較少時與孩子相處，未必懂得處理子女情緒，而學生恰恰是最需要被關愛的一群，學校的角色就變得至關重要。她說學校的責任就是與學生同行，讓學生感覺被重視，賦予他們個人價值。

被問到基層學生是否「輸在起跑線」，趙笑言相較飯來張口、「鞋帶都不識綁」的學童，嘗過苦頭的基層學生，面對逆境的能力與求學志向較強，形容基層學生或是起跑線上的真正贏家。

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