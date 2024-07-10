劏房生自學樣樣精 文琴雙全 小提琴8級鋼琴7級 派地區名校逐安居夢

實習記者 顏筱微

培峻一家依靠任職資訊科技業的父親維持生計，母親羅太會兼職家務助理與洗碗工，因為家庭問題，羅家三口遷到黃大仙劏房居住。為了省錢，羅太每晚7時後才購買攤販賣剩的特價菜。培峻一家的簡陋棲身所，是一個大樓頂層「一劏八」單位，同單位另住5戶人家。培峻曾量度劏房大小，稱面積近30平方米，月租7100元。對培峻一家而言，雨天漏水、晴天酷熱已是常態，有時更有手掌大磚塊從天而降。培峻曾覺得劏房生活辛苦，但習慣後就不覺什麼。

6戶擠一伙 漏水悶熱偶塌磚

羅太憶述培峻自小「鍾意玩好多玩意，日日都沉迷好多，不斷做」。擁有無窮好奇心的他，對每樣事物都具有濃厚興趣，總要鑽研到底。雖然家庭經濟狀况較困難，無法支付培峻參加課外活動的費用，培峻卻能運用有限資源，自學發展興趣。

自母親朋友送他小提琴後，他就潛心研究，遇上不懂彈奏的音節時，就重複觀看小提琴大師表演相同曲目的網上片段，直到拉奏順暢為止。他主要時間靠自學，考試時則會請導師指點。劏房牆壁隔音欠佳，培峻在晚上9點後不能練習樂器，只能在白天有限時間不斷磨練，最終在小學五年級考獲小提琴8級證書。他對有興趣事物的熱愛和執著，也讓他考獲鋼琴7級，並在畫畫、編曲、編寫遊戲程式上有不錯表現。羅太說曾一度非常擔心兒子會「玩物喪志」影響學業，至培峻在上一次考試考獲全級第三，才放下心頭大石。

睇片師從泰斗 白天苦練免擾鄰

衆多興趣之中，培峻說現時最愛房屋設計，閒時會觀察不同大樓的建築物料，「玩下玩下」便學懂使用相關應用程式繪畫單位平面圖。問到最近的創作，他熟練地打開應用程式，滔滔不絕分享耗時數月製作的劏房平面圖。他解釋因水渠設計問題，一家洗澡時都要忍受污水倒灌，污水水位甚至淹過腳掌，笑言「唔冲（涼）好過冲」。為讓一家免受污水倒灌之苦，培峻想像如何改變水渠位置，以加快排水速度，並構思採用防水材質地板。

「玩下玩下」畫圖則

夢想做設計師改善劏房

培峻說夢想成為室內設計師，改善劏房環境，隨即又興奮稱「當然想（住大一點的單位）」，目標與父母入住由他操刀設計、坐落清水灣道的三層大別墅。陪伴在側的羅太聞言哈哈大笑說，「現在才知道（培峻）設計了別墅」，之前亦一直不知兒子在電腦前忙什麼。

基慈小學校長趙潔華見證培峻6年成長，笑稱「如果我有個這樣的孩子，我真的會擺幾圍酒席（慶祝）」。面對旁人艷羨目光，羅太謙虛說自己一直不懂教導兒子，對兒子能升讀心儀中學感到十分欣慰。她對兒子的寄語只有6個字：感恩、有愛、包容，盼望兒子善用才能之餘，也要善良待人。