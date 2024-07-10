劏房生自學樣樣精 文琴雙全 小提琴8級鋼琴7級 派地區名校逐安居夢

【明報專訊】慈雲山中華基督教會基慈小學六年級生羅培峻與父母一家三口居於黃大仙區劏房，卻無阻幼苗茁壯成長。12歲的培峻主要靠網上自學，考獲小提琴8級及鋼琴7級，又涉獵不同課外活動，學業成績亦優異。昨日升中派位放榜，他獲派首志願地區名校。得悉喜訊一刻，個性內斂的培峻不禁展露笑顏。定睛看着手機屏幕上自己繪畫的單位設計圖，培峻說夢想成為室內設計師，改善一家居住環境，告別劏房。
實習記者 顏筱微
培峻一家依靠任職資訊科技業的父親維持生計，母親羅太會兼職家務助理與洗碗工，因為家庭問題，羅家三口遷到黃大仙劏房居住。為了省錢，羅太每晚7時後才購買攤販賣剩的特價菜。培峻一家的簡陋棲身所，是一個大樓頂層「一劏八」單位，同單位另住5戶人家。培峻曾量度劏房大小，稱面積近30平方米，月租7100元。對培峻一家而言，雨天漏水、晴天酷熱已是常態，有時更有手掌大磚塊從天而降。培峻曾覺得劏房生活辛苦，但習慣後就不覺什麼。
6戶擠一伙 漏水悶熱偶塌磚
羅太憶述培峻自小「鍾意玩好多玩意，日日都沉迷好多，不斷做」。擁有無窮好奇心的他，對每樣事物都具有濃厚興趣，總要鑽研到底。雖然家庭經濟狀况較困難，無法支付培峻參加課外活動的費用，培峻卻能運用有限資源，自學發展興趣。
自母親朋友送他小提琴後，他就潛心研究，遇上不懂彈奏的音節時，就重複觀看小提琴大師表演相同曲目的網上片段，直到拉奏順暢為止。他主要時間靠自學，考試時則會請導師指點。劏房牆壁隔音欠佳，培峻在晚上9點後不能練習樂器，只能在白天有限時間不斷磨練，最終在小學五年級考獲小提琴8級證書。他對有興趣事物的熱愛和執著，也讓他考獲鋼琴7級，並在畫畫、編曲、編寫遊戲程式上有不錯表現。羅太說曾一度非常擔心兒子會「玩物喪志」影響學業，至培峻在上一次考試考獲全級第三，才放下心頭大石。
睇片師從泰斗 白天苦練免擾鄰
衆多興趣之中，培峻說現時最愛房屋設計，閒時會觀察不同大樓的建築物料，「玩下玩下」便學懂使用相關應用程式繪畫單位平面圖。問到最近的創作，他熟練地打開應用程式，滔滔不絕分享耗時數月製作的劏房平面圖。他解釋因水渠設計問題，一家洗澡時都要忍受污水倒灌，污水水位甚至淹過腳掌，笑言「唔冲（涼）好過冲」。為讓一家免受污水倒灌之苦，培峻想像如何改變水渠位置，以加快排水速度，並構思採用防水材質地板。
「玩下玩下」畫圖則
夢想做設計師改善劏房
培峻說夢想成為室內設計師，改善劏房環境，隨即又興奮稱「當然想（住大一點的單位）」，目標與父母入住由他操刀設計、坐落清水灣道的三層大別墅。陪伴在側的羅太聞言哈哈大笑說，「現在才知道（培峻）設計了別墅」，之前亦一直不知兒子在電腦前忙什麼。
基慈小學校長趙潔華見證培峻6年成長，笑稱「如果我有個這樣的孩子，我真的會擺幾圍酒席（慶祝）」。面對旁人艷羨目光，羅太謙虛說自己一直不懂教導兒子，對兒子能升讀心儀中學感到十分欣慰。她對兒子的寄語只有6個字：感恩、有愛、包容，盼望兒子善用才能之餘，也要善良待人。