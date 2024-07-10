憶年少張家朗「贏不到你不落堂」 張小倫勉勵學生遇挫折不放棄

恒基地產推出「Breaking New Ground．突破恒常界限」支持運動發展，其中一個項目與青途發展社區發展協會及凝動香港體育基金合作，6至8月為近200名中學生舉辦暑期體育課程，由曾出戰奧運及國際賽事的運動員包括張小倫、蘇慧音、葉姵延等教授運動技巧及心得。張小倫上周三就到麗澤中學向同學分享運動心得，並即場指導學生劍擊。

小倫向台下同學分享力爭衛冕奧運的師弟張家朗的點滴，憶述對方進體院時仍是青少年，熱愛劍擊，每次練習落敗都會提出再比試，認為對方成就正源於爭勝心，「我今日贏不到你就不落堂」。小倫鼓勵同學面對困難再接再厲，將壓力化為動力，「千萬不要放棄」。他又分享運動員生涯經歷過兩次嚴重傷患，令他陷入低潮。他指當時與隊友、教練傾訴，一步步康復。他勉勵同學以正面心態面對挫折，亦要找人傾訴互相支持，相信「一定會有好的一天」。

退役盼教學傳承發掘新人

小倫在訪問中慨嘆劍壇曾乏人問津，「新聞報道就是聽一句，誰誰誰拿了冠軍，誰誰誰拿了什麼成績」。近年港隊取得佳績，他見證10年內參加學界比賽人數，由數十增至過千；他有感港隊成就經過多代人耕耘，自己亦希望用教學傳承和發掘新秀。

實習記者 梁熙淳