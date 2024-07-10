浸大學生會通過解散提案 交全體會員表決

浸大學生會於1968年成立至今56年，近年風波不斷。浸大學生會候選內閣「滄溟」去年4月勝選，結束了浸大3年的斷莊期，上任3天收到「匿名投訴」，4名幹事被校方禁止參與學生會事務。

匿名投訴指滄溟的政綱對「過去事件」的描述「誇大、偏頗，不符合社會的標準和價值觀」。滄溟其後宣布總辭，上任56天，組織事務交由現任學生會臨時行政委員會署理。

據了解，是次解散學生會的近因包括校方近年未有幫忙收取會費，以及福利部曾因有會員虧空，學生會營運權被校方以管理不善為由收回等。據悉，會員人數由2023年的2000下跌至今年800。學生會前晚表決通過解散學生會提案，之後會根據會章，就提案諮詢及投票。翻查資料，現時多間院校學生會均為「出缺」、「解散」或「停運」，僅科大、都大及恒大仍有內閣。

浸大：尊重學生會自主 不評論

浸會大學回覆本報查詢稱，學生會乃根據其規章獨立運作的組織，校方尊重學生會的自主，不會評論其內部運作事宜。