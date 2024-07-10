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教育

八成中學生升學規劃 考慮AI難取代學科

【明報專訊】香港青年協會昨公布今年的「升學規劃調查」結果，發現逾八成受訪中學生表示，規劃升學時會多考慮工種不易被人工智能科技（AI）取代的相關科目，顯示AI對學生的升學規劃有一定影響。調查結果亦顯示，今年文憑試（DSE）考生中，約42％壓力指數達到7至10分的最高水平（1至10分計），與去年相若。

青協今年5月10日至6月24日期間，以網上問卷訪問1315名中五及中六學生，當中513名為今屆文憑試考生及802名準考生。

調查發現，AI發展與應用對學生的升學規劃有一定影響，83.6%受訪學生會增加考慮不易被AI取代工種科目，78.2%減少考慮傳統科目中工種較易受AI取代的相關科目，亦有66.3%受訪學生表示會增加考慮AI新興科目。不過，有66％人稱對AI相關資訊並不了解。另外亦有近85％受訪學生表示，仍會根據自身興趣和職業規劃選科，不會以AI發展為主要考量的因素。

青協提醒忌盲目跟隨AI潮流選科

升學輔導服務青協「DSE 2777 1112」去年9月1日至今年6月26日共接獲9312宗求助個案，當中亦有個案憂慮有興趣從事的行業未來會被AI取代。督導主任陳英杰表示，近年AI發展迅速，廣泛應用於各行各業，院校課程也百花齊放，然而，部分新學科的名稱及學習內容模糊，使考生在規劃時可能感到困惑；距離放榜尚餘一星期，他鼓勵考生把握黃金時間，為不同成績制定規劃及應變方案，又提醒學生切忌盲目跟隨AI潮流，應深入了解每個科目的內容，確保與自己的興趣及能力相符，經過周詳考慮才作決定。

58%準考生壓力位最高水平

今次調查中，58％受訪準考生面對的壓力處於最高水平。陳英杰稱，中五學生的自評壓力水平比應屆考生更高，期望學校為高中生舉辦更多職涯體驗活動，讓學生親身接觸不同的新興行業，及早了解市場趨勢，探索職涯發展方向。

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