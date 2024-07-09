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教育

港大中醫藥院發現脂肪肝可致乳腺癌惡化

【明報專訊】乳腺癌是本港和全球女性最常見癌症，港大醫學院中醫藥學院研究團隊發現，俗稱「脂肪肝」的非酒精性脂肪肝患者的肝臟會過量分泌名為「成纖維細胞生長因子21（FGF21）」的肝臟因子，或會加快乳腺癌腫瘤生長。團隊指這項發現為中醫「乳病從肝」理論提供現代科學證據，有助中醫藥治療機理。

目前已有研究發現脂肪肝會出現FGF21分泌異常，且可誘發肝癌等癌症，但未見提及對乳腺癌的作用。港大團隊從患脂肪肝的小鼠肝臟篩選過量表達並分泌的FGF21，結果證實過量補充外源性FGF21將顯著加速小鼠乳腺腫瘤生長，而敲除FGF21基因有助顯著減弱脂肪肝誘發乳腺腫瘤生長。

團隊發現乳腺癌原位癌患者的腫瘤樣本與正常乳腺組織相比，FGF21表達量升高，與患者復發率及死亡率相關。患脂肪肝的肝臟因過量分泌FGF21，會加速乳腺癌腫瘤生長、增強癌細胞抵抗死亡的能力，降低化療藥物艾黴素療效。臨牀研究指患脂肪肝的女性患乳腺癌概率顯著升高。

稱為中醫理論提供證據

研究結果已於科學雜誌《細胞死亡與疾病》發表。港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍表示，中醫有「乳病從肝」理論，即強調肝臟養護對維護女性乳房健康的重要，對治療乳腺癌有積極作用，今次研究從動物和細胞層面解釋「肝乳軸」的科學性，揭示傳統中醫理論的科學性，為臨牀應用相關理論提供現代研究證據。

相關字詞﹕乳腺癌 脂肪肝 港大醫學院

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