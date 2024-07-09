港大中醫藥院發現脂肪肝可致乳腺癌惡化

目前已有研究發現脂肪肝會出現FGF21分泌異常，且可誘發肝癌等癌症，但未見提及對乳腺癌的作用。港大團隊從患脂肪肝的小鼠肝臟篩選過量表達並分泌的FGF21，結果證實過量補充外源性FGF21將顯著加速小鼠乳腺腫瘤生長，而敲除FGF21基因有助顯著減弱脂肪肝誘發乳腺腫瘤生長。

團隊發現乳腺癌原位癌患者的腫瘤樣本與正常乳腺組織相比，FGF21表達量升高，與患者復發率及死亡率相關。患脂肪肝的肝臟因過量分泌FGF21，會加速乳腺癌腫瘤生長、增強癌細胞抵抗死亡的能力，降低化療藥物艾黴素療效。臨牀研究指患脂肪肝的女性患乳腺癌概率顯著升高。

稱為中醫理論提供證據

研究結果已於科學雜誌《細胞死亡與疾病》發表。港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍表示，中醫有「乳病從肝」理論，即強調肝臟養護對維護女性乳房健康的重要，對治療乳腺癌有積極作用，今次研究從動物和細胞層面解釋「肝乳軸」的科學性，揭示傳統中醫理論的科學性，為臨牀應用相關理論提供現代研究證據。