學生閱讀碎片化 六成每次不足30分鐘

香港教育城今年5月至6月做網上及紙本問卷調查，獲7423個學生及156名教師答覆，發現無論學生是否喜歡閱讀，每次閱讀時間都很零碎，整體逾60%受訪學生每次看書少於30分鐘，37%人在16至30分鐘內，29%人少於15分鐘。

好短篇 四成愛多圖文章

調查亦發現不少學生愛在「短時段情境」看書，70%受訪學生表示會在上學或放學途中、小息、早會及閱讀課看書。調查同時反映學生普遍喜歡簡短的文章或故事，42%學生偏好圖像豐富的文章和圖書。43%受訪學生同意「不一定讀完一本書或一篇文章」。

教師意見方面，調查指90%教師認為學生閱讀完整作品很重要，憂閱讀碎片化現象下，學生的閱讀連貫性下降、缺乏耐性、組織能力下降，以及學習深度不足。

出席調查發布會的港大圖書館執行館長胡美華、香港出版總會會長李家駒等嘉賓均認為，學生閱讀習慣已出現碎片化現象，但欣賞學生善用碎片時間吸收更多知識，他們鼓勵各界以多元方式推廣閱讀，例如策劃展覽，配合閱讀體驗，以延續看書樂趣。