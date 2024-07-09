明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

學生閱讀碎片化 六成每次不足30分鐘

【明報專訊】香港教育城調查發現，學生閱讀呈現碎片化現象，整體逾60%受訪學生每次閱讀時間少於30分鐘，大多學生表示不一定讀完一本書或一篇文，同時逾90%受訪教師認為學生閱讀完整作品很重要，憂閱讀碎片化下學生耐性減少及學習深度不足。

香港教育城今年5月至6月做網上及紙本問卷調查，獲7423個學生及156名教師答覆，發現無論學生是否喜歡閱讀，每次閱讀時間都很零碎，整體逾60%受訪學生每次看書少於30分鐘，37%人在16至30分鐘內，29%人少於15分鐘。

好短篇 四成愛多圖文章

調查亦發現不少學生愛在「短時段情境」看書，70%受訪學生表示會在上學或放學途中、小息、早會及閱讀課看書。調查同時反映學生普遍喜歡簡短的文章或故事，42%學生偏好圖像豐富的文章和圖書。43%受訪學生同意「不一定讀完一本書或一篇文章」。

教師意見方面，調查指90%教師認為學生閱讀完整作品很重要，憂閱讀碎片化現象下，學生的閱讀連貫性下降、缺乏耐性、組織能力下降，以及學習深度不足。

出席調查發布會的港大圖書館執行館長胡美華、香港出版總會會長李家駒等嘉賓均認為，學生閱讀習慣已出現碎片化現象，但欣賞學生善用碎片時間吸收更多知識，他們鼓勵各界以多元方式推廣閱讀，例如策劃展覽，配合閱讀體驗，以延續看書樂趣。

相關字詞﹕學生 閱讀

上 / 下一篇新聞