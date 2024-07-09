中大入學獎學金加碼 7科5**可獲逾百萬

入讀獲整筆41萬元津貼

另加書院學院獎學金

下周三DSE放榜，中大新生獎學金將加碼89%至總額3590萬元。當中考獲7科或以上5**的狀元，入讀中大可獲發整筆41萬元學習津貼和交流獎學金、大學學費全免，加上書院、學院提供的獎學金，狀元可領高達逾百萬元。至於全卷只有一科5**的新生，獎學金由去年5000元加碼60%至8000元（見表）。

近3年本科未發現假學歷

稱不能為跑數妥協收生把關

近日教界關注有持偽造本科學歷的碩士生入讀港大。中大入學及學生資助處長王家徹昨稱，中大近3年未發現有人以假學歷入讀本科課程。去年8月，曾有學生手持懷疑由中介偽造的中大取錄信，信上更有王的簽署，學生聲稱曾參與中大入學面試。王估計有中介「找演員扮教授做面試」，形容是「聳人聽聞」，重申中大沒與中介合作，不設特別渠道保送任何人入中大，強調大學絕不能因「要快、要跑數」而在收生把關時妥協。

至於隨學生人口減少，被問會否影響教資會對大學撥款時，王家徹說中大已提交未來3年期的學術規劃（planning exercise），料本月獲教資會回覆，不擔憂教資會隨學生人數變化，減少投放於大學的資源。

另外，城市大學昨表示與劍橋大學露西．卡文迪許學院合作並設立獎學金，盼資助來自不同背景的精英學生到該學院學習。