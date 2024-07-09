明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中大入學獎學金加碼 7科5**可獲逾百萬

【明報專訊】香港中文大學昨宣布新生入學獎學金「加碼」，中學文憑試（DSE）考獲五科5**或以上成績的新生，獎學金改為整筆發放。其中考獲7科5**的「狀元」入讀中大的獎學金總額，可高達逾百萬元。中大入學及學生資助處長王家徹昨說，新冠疫情後本港經濟面對很大挑戰，冀為有經濟需要的學生提供一筆過財政支援，讓學生及其家庭作更靈活規劃。

入讀獲整筆41萬元津貼

另加書院學院獎學金

下周三DSE放榜，中大新生獎學金將加碼89%至總額3590萬元。當中考獲7科或以上5**的狀元，入讀中大可獲發整筆41萬元學習津貼和交流獎學金、大學學費全免，加上書院、學院提供的獎學金，狀元可領高達逾百萬元。至於全卷只有一科5**的新生，獎學金由去年5000元加碼60%至8000元（見表）。

近3年本科未發現假學歷

稱不能為跑數妥協收生把關

近日教界關注有持偽造本科學歷的碩士生入讀港大。中大入學及學生資助處長王家徹昨稱，中大近3年未發現有人以假學歷入讀本科課程。去年8月，曾有學生手持懷疑由中介偽造的中大取錄信，信上更有王的簽署，學生聲稱曾參與中大入學面試。王估計有中介「找演員扮教授做面試」，形容是「聳人聽聞」，重申中大沒與中介合作，不設特別渠道保送任何人入中大，強調大學絕不能因「要快、要跑數」而在收生把關時妥協。

至於隨學生人口減少，被問會否影響教資會對大學撥款時，王家徹說中大已提交未來3年期的學術規劃（planning exercise），料本月獲教資會回覆，不擔憂教資會隨學生人數變化，減少投放於大學的資源。

另外，城市大學昨表示與劍橋大學露西．卡文迪許學院合作並設立獎學金，盼資助來自不同背景的精英學生到該學院學習。

相關字詞﹕中大入學及學生資助處 王家徹 中文大學

上 / 下一篇新聞