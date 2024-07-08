公民科內地考察長線團增 訪東江源頭、南京紀念館

江西4天行程涵紅軍紀念館

在江西4天團，學生亦要認識當地獨有的火山地貌，探討內地自然保育的成效，發展生態旅遊對可持續發展的重要；另會參觀「中央紅軍出發地歷史紀念館」，認識國土安全和軍事安全。

另外，新增的「江蘇歷史文化及創新科技內地考察」5天團，學生會到訪「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，建議學習重點或與公民科有關的部分，包括維護國家安全的意義、國家的政治體制、中華民族的組成。

該考察團的學習目標包括「認識抗日戰爭、近代史和革命事蹟，提升國民身份認同和了解維護國家安全的重要性」，以及「加強兩地學生的溝通交流，並探討年青人在內地發展的空間」。

修讀本地課程的中學須安排所有高中生參加一次公民科內地考察。教育局上周五致函中學，提醒本周三（10日）起，可登入局方網頁申請參加考察團，所有學校須在本月24日或之前完成申請。