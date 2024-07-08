明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

公民科內地考察長線團增 訪東江源頭、南京紀念館

【明報專訊】教育局上周五（5日）公布下學年（2024/25）公民與社會發展科內地考察團安排，路線由現時26條增至28條，其中4天團由1個增至3個；5天團由6個增至7個。新增的「江西飲水思源內地考察」4天團，學生將到訪「三百山」，參訪東江源頭，學習目標是認識東江水供港的歷史，以及兩地密切關係。

江西4天行程涵紅軍紀念館

在江西4天團，學生亦要認識當地獨有的火山地貌，探討內地自然保育的成效，發展生態旅遊對可持續發展的重要；另會參觀「中央紅軍出發地歷史紀念館」，認識國土安全和軍事安全。

另外，新增的「江蘇歷史文化及創新科技內地考察」5天團，學生會到訪「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，建議學習重點或與公民科有關的部分，包括維護國家安全的意義、國家的政治體制、中華民族的組成。

該考察團的學習目標包括「認識抗日戰爭、近代史和革命事蹟，提升國民身份認同和了解維護國家安全的重要性」，以及「加強兩地學生的溝通交流，並探討年青人在內地發展的空間」。

修讀本地課程的中學須安排所有高中生參加一次公民科內地考察。教育局上周五致函中學，提醒本周三（10日）起，可登入局方網頁申請參加考察團，所有學校須在本月24日或之前完成申請。

相關字詞﹕考察 公民科

上 / 下一篇新聞