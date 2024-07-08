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教育

港大醫科生開發溫習程式 納教學工具

【明報專訊】醫科生學業繁重，溫習壓力大。港大醫學院近年推行「師生共策教學」計劃，有學生開發程式，整理不同科目的教學內容，同時收集學生的筆記，獲校方正式採用為教學工具。

整理教學內容、學生筆記

港大醫學院自2019年起推行「師生共策教學」計劃，在2021年加入計劃的醫科生陳禧民開發「教學用記憶卡」程式，有助整理醫學院不同科目的教學內容，同時收集學生的筆記，包括使用過的教學資源、記憶方法，讓學生隨時透過程式，了解更好的學習方法。他表示大部分學生都會做課堂筆記，惟不夠系統化；「教學用記憶卡」可以作為整合的角色，亦是大學的正規工具，所有內容均會與校方討論及審批，確保內容準確及符合教學標準。

陳禧民花約1000小時開發程式。被問到如何兼顧學業，他稱開發程式並非與學習脫鈎，反而整理內容時，可加深醫學知識。陳又認為相比醫生，自己開發工具引導醫科生學習，更能彰顯作為醫者的抱負。

模擬互動工作紙 隨時作答獲反饋

港大醫科生吳芷晴亦在計劃下製作「臨牀模擬互動工作紙」，以電子形式，就不同醫學範疇的知識及病例提出由淺入深的問題，幫助學生循序漸進地學習。她認為「臨牀模擬互動工作紙」較傳統工作紙好，學生可以隨時作答並獲即時反饋，使學生學習更有效率。

吳芷晴又表示透過籌辦工作紙，讓她站在教師角度，思考更好的題目讓學生投入。負責協助他們的港大醫學院講師兼數碼教育顧問孔美麗亦形容，透過計劃與學生籌辦教學內容，可以讓教師思考更好的教學方式，笑言學生就如其「同事」。

相關字詞﹕師生共策 醫學院 港大

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