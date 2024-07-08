英基17 IB狀元 5留港讀醫 醫生不足冀回饋社會 有海外負笈盼回港發展

較去年多6狀元 8人擬港升學

曾智謙是今屆狀元之一，因為家人與朋友都在香港，首選留港讀醫。他放榜前已分別獲中文大學及香港大學醫科有條件錄取。他說，曾透過影子計劃（Shadowing Scheme）到醫院病房，近距離觀察心臟科醫生為病人斷症，令他深明病人需要醫生幫助，惟香港醫生人手不足，故希望成為醫生，「我想回饋社會，因為我喺度生活咗17年，想還番啲嘢畀社會」。他笑言放榜後最希望與朋友逛街放鬆，稱自己喜歡開派對，不時到夜店消遣（clubbing）。

有狀元打算到海外升學。狀元王天賜計劃到倫敦帝國學院修讀機械工程，循醫療方向發展。他有意研發納米醫療機械人，治療血管相關疾病。他認為英國的大學設施較香港先進，可幫助他成就「創業夢」。他稱因獎學金要求，日後或會回港工作。

準化學工程生 指港欠設施難回流

望削藥物生產成本惠大眾

另一狀元劉衍東將到英國牛津大學修讀化學工程，但無意回港發展。他將來打算做工程師，到化學工廠工作，指香港缺乏相關產業設施，所以不考慮回港。他又說，曾參與製作「月球混凝土」，即利用月球資源製造建築材料，稱自始對化學產生濃厚興趣，希望利用化學知識減低藥物生產成本，讓大衆受益。

另外，今屆IBDP考試發生「跨時區作弊」風波，其他時區考生經網上預早知道亞洲時區試卷題目。英基傳訊總監Rob Shorthouse昨說，當時主動聯絡國際文憑組織（IBO），獲回覆指非大問題。他稱最終校內預測成績及實際成績無大分別，證明作弊風波對學生影響有限，認為未來再發生類似事件的可能較小。

跨時區作弊風波 英基稱影響有限

本港今年誕生至少32名IB狀元。英基昨表示，屬校共841人應考IB，17人（佔2%）獲滿分45分，共43人（佔5.1%）獲44分。另有狀元來自拔萃男書院、弘立書院、新加坡國際學校（香港）等。