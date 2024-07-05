冀日後助同胞學中文 南亞生獲薦入港大

粵語流利 讀商科盼創業幫人

杜偉民在港土生土長，小學起參加為非華語生而設的中文訓練班，加上胞姊從小鼓勵他多講廣東話，雖然升中後覺得中文課的文言文艱澀，「一字多義好難明」，但已說得一口地道粵語。他一直留意到其他學校的南亞裔學生未必有機會學好中文，希望升讀大學後學習商科知識，將來嘗試創業，助非華語學童學好中文，「相信大家只要肯講，一定學得掂」。

杜偉民曾想過負笈海外，但憂家人未能負擔，遂訂下目標考入本地大學，近日透過SNDAS入讀港大，他難忘家人也感鼓舞，「我是家裏第一個直接升大學的人」。

SNDAS收326人 理學最熱門

教育局昨日公布，今年第三屆SNDAS完成遴選，8間資助大學向332個學生發出錄取通知，其中326人（98%）接受錄取。較受歡迎課程包括理學，57人將入讀，佔獲錄取者約17.5%，其次為商科（55人，佔16.9%）。至於廣受「尖子」歡迎的醫學與健康類課程，各院校共取錄50人。翻查資料，中大早前公布經SNDAS取錄11名醫科生。