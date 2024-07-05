新聞學下年停收生 浸大國際學院：申請減

SCE報讀增兩成 護理擬增學額

近年中學文憑試（DSE）報考人數持續下降，自資院校收生競爭加劇。鍾志杰稱，持續教育學院（SCE）下學年學額約2700個，截至上月已獲近萬份申請，按年升21%；另接獲近2000份非本地生申請，比去年同期升近60%，約22人爭一學額，以商學及傳理課程最搶手。他稱收生情况令人鼓舞，但「知道若干自資院校可能會辛苦一點，希望這段時間會早日過去」。

浸大國際學院下學年暫停開辦副學士課程「新聞學」及「社會及公共政策研究」，同時開辦「藝術科技設計高級文憑課程」。來自7間中學、有份報讀浸大高中應用學習課程「多媒體故事」的近120名學生，倘符入學資格可升讀該課程。

此外，SCE在2019年開辦「護理學學士（榮譽）學位課程」，今年誕生首批共70名畢業生。SCE護理教育總監梁淑琴表示，這批畢業生預料月內可獲護士管理局認證為註冊護士（RN），目前暫以護理學學生（TUNS）身分在公私營醫院工作，其中約一成已獲浸會醫院聘用。她說，課程每學年提供96個學額，約16人爭一學位，需求很大，正積極考慮申請增加學額。

SCE另一熱門「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」提供約120個學額。SCE副院長（課程拓展）兼幼兒及基礎教育總監李南玉表示，今屆畢業生約九成已就業。