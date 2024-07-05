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教育

港大新聞擬改革 增傳播學內容 部分新聞科目變選修「騰空間」 料下年實施

【明報專訊】港大新聞學學士課程擬改革，將改名「Bachelor of Journalism, Media and Strategic Communication（暫譯新聞及策略傳播學士）」，計劃2025/26學年實施。港大新聞學士課程總監AJ Libunao向本報說，方案將交學務委員會審議，倘獲通過，日後將在課程增加傳播學內容。他又說，新聞工作的界線近年出現變化，若繼續告訴學生新聞學仍與以往一樣，太過「tone-deaf（不顧現實）」。

明報記者 葉希雯

近年多間大學擬改革或重組新聞系，港大新聞及傳媒研究中心（JMSC）擬在新聞學課程新增傳播學元素。AJ Libunao接受本報專訪時表示，2014年「校外主考」審視新聞學課程後，提出可新增傳播學或公共關係課程。他說，從事傳播、公關等新聞業以外工作的畢業生大增，增設傳播學課程「不止在本地，更是全球趨勢」，中心原擬2018年改變，當時未準備好，今年獲大學撥出資源聘請兩名傳播專業的教員，遂落實改革。

課程總監：盼不摒棄根基 續供原有課程

JMSC成立於1999年，一直提供新聞學學士課程。AJ Libunao稱，中心過往25年一直建基於新聞學發展，盼確保改革不會摒棄根基。他指出，現時全部必修科皆與新聞學有關，改革後部分科目會變選修，以騰出空間新增必修的傳播學課程，但會繼續提供原有的新聞學課程供修讀。

隨着國安法、基本法第23條等實施，有意見指本港新聞自由正倒退。AJ Libunao說，課程申請人和學生均有提出有關疑問，他只能向他們說，不論在何處從事新聞工作也會伴隨某種隱憂，但至少處理新聞的方式不曾改變，「真相、準確、客觀等（概念）永遠也一樣」。

指新聞業愈來愈難 「準確客觀永遠一樣」

他又稱需提醒學生，新聞業對比以往已全然不同，界線亦有變（lines shift），新聞業從來不是簡單職業，只會愈來愈難，但學生仍有可能成為好記者（It's still possible to be a good journalist）。

此外，浸大新聞系亦正討論課程發展。系主任李文表示，上月特別邀請各大新聞媒體機構負責人參加座談會，商討課程發展，討論仍處初步階段，未有定案；當中論及在大數據及人工智能技術迅速發展下，應如何調整新聞課程內容，讓畢業生投身新聞工作時能滿足業界需求。

相關字詞﹕港大新聞及傳媒研究中心 新聞系 香港大學

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