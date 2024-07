港大新聞擬改革 增傳播學內容 部分新聞科目變選修「騰空間」 料下年實施

明報記者 葉希雯

近年多間大學擬改革或重組新聞系,港大新聞及傳媒研究中心(JMSC)擬在新聞學課程新增傳播學元素。AJ Libunao接受本報專訪時表示,2014年「校外主考」審視新聞學課程後,提出可新增傳播學或公共關係課程。他說,從事傳播、公關等新聞業以外工作的畢業生大增,增設傳播學課程「不止在本地,更是全球趨勢」,中心原擬2018年改變,當時未準備好,今年獲大學撥出資源聘請兩名傳播專業的教員,遂落實改革。

課程總監:盼不摒棄根基 續供原有課程

JMSC成立於1999年,一直提供新聞學學士課程。AJ Libunao稱,中心過往25年一直建基於新聞學發展,盼確保改革不會摒棄根基。他指出,現時全部必修科皆與新聞學有關,改革後部分科目會變選修,以騰出空間新增必修的傳播學課程,但會繼續提供原有的新聞學課程供修讀。

隨着國安法、基本法第23條等實施,有意見指本港新聞自由正倒退。AJ Libunao說,課程申請人和學生均有提出有關疑問,他只能向他們說,不論在何處從事新聞工作也會伴隨某種隱憂,但至少處理新聞的方式不曾改變,「真相、準確、客觀等(概念)永遠也一樣」。

指新聞業愈來愈難 「準確客觀永遠一樣」

他又稱需提醒學生,新聞業對比以往已全然不同,界線亦有變(lines shift),新聞業從來不是簡單職業,只會愈來愈難,但學生仍有可能成為好記者(It's still possible to be a good journalist)。

此外,浸大新聞系亦正討論課程發展。系主任李文表示,上月特別邀請各大新聞媒體機構負責人參加座談會,商討課程發展,討論仍處初步階段,未有定案;當中論及在大數據及人工智能技術迅速發展下,應如何調整新聞課程內容,讓畢業生投身新聞工作時能滿足業界需求。