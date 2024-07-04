稱回應需求 資小慈幼轉男女校 連續兩年1班小一 家長表期待料助免「殺校」

25/26學年起收小一至小四男女生

慈小1951年創校，知名校友包括前特首曾蔭權、科大前校長陳繁昌。教育局昨日回覆，早前收到慈小申請，徵詢政府部門意見後完成審批。

另外，慈小的直屬中學為慈幼英文學校。被問到同為男校的慈幼英文學校日後會否轉為男女校，許劍園說，兩校獨立運作，不清楚慈幼英文學校未來方向。

適齡讀小一人數料5年跌36%

根據教育局推算數字，全港6歲適齡讀小一的學生人數，預計由今年49,600人跌至2029年31,500人，5年間跌幅36.5%，當中以油尖旺區跌幅最大，5年後跌70%至600人；至於慈幼學校所在的東區亦會由今年2800人跌至5年後1300人，跌幅逾五成（見圖）。

慈幼學校副校長許劍園昨向本報表示，轉變主因是回應社會需求及家長意見，指現今社會歡迎男女生同時接受教育，近年不時有家長表示希望送女兒入讀慈小，校方因此向教育局申請轉辦男女校；強調移民潮及出生率低並非轉變主因，稱所有學校皆受社會環境影響。

許表示，慈小2022年9月起諮詢家長，獲大部分家長支持，同年10月底學校法團校董會通過建議後，遂向教育局申請，今年6月底獲批轉型。她指校方來年着重輔導男生，助他們適應兩性相處；並已有女生校服雛形，計劃增添女洗手間及女生較感興趣的課外活動。

副校：輔導男生助適應兩性相處

許劍園任教慈小20多年，自言無論學生是男是女、人數多或少，「我們付出我們最大的努力去做好，我們要做的就是無愧於心，對得住學校，對得住學生」。

家長趙女士說，長子就讀慈小五年級，幼子昨亦到慈小參加入學面試，希望安排兩兄弟入讀同一小學。她一直擔心該校因收生人數少會被「殺校」，憂慮要為兒子安排轉校，並猜測學校轉型是為免被「殺校」的自救措施。她昨知道教育局批准轉型後感到安心，預料轉型對兒子影響不大，期待學校有更多資源。

校長會指齋校名校特色 轉型料非大勢

資助小學校長會副主席陳淑儀昨表示，單一性別的小學大多屬傳統名校，並以此為辦學特色，除非收生有困難，否則轉辦男女校不會成為大趨勢。陳說，慈小所在的東區是收生「重災區」之一，相信校方已詳細審視區情，並諮詢校董會等持份者，「認為在大時代下，轉型更有利收生」。