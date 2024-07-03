理大生改造劏房空間 為住戶帶來好心情

理大社會創新設計學（榮譽）文學士4年級學生馮珮怡與兩名同學花約一年時間，先後訪問10個荃灣唐樓劏房戶，其中有一家四口住在百方呎劏房，由於空間有限，以紙箱當作抽屜。3人見狀提議為對方重新設計，將紙箱換成趟開式抽屜。馮珮怡說，改造後該住戶「成個人開朗咗」，亦由以往只關注丈夫和兩個兒子的生活需要，逐漸意識到自己需求，現時更會添置植物佈置家居。

擬伙社福機構 助添家俬

馮說，劏房總予人骯髒及雜亂的印象，但其實大部分住戶都注重整潔，生活用品擺放整齊，亦會善用空間放置物品，如在窗上掛滿廚具，令她尤其印象深刻。3人樂見劏房戶生活環境有所提升，計劃日後與社福機構合作，資助劏房戶添置全新或二手家俬，並邀請室內設計師參與。

「理大設計展2024」展期至下月16日，展示逾200件不同作品，圍繞改善生活、商業及社會議題等主題。有份參展的理大互動媒體（榮譽）文學士4年級學生文耀聰設計一款年長的士司機專用的健康監察系統，將軟盤結合心率變異性（HRV）測量技術，檢測異常情况或潛在健康風險，讓的士司機了解健康狀况。