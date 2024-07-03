高中中史科改革 中學校長會批欠諮詢 教局：經委會通過 成員涵教師校長

【明報專訊】教育局先後公布改革幾個高中選修科。香港中學校長會執委會昨撰文，不滿教育局改動中史科前，未諮詢前線教師及專業團體，又指局方在現屆中四生已開始讀中史科後才公布修訂課程，做法「並不常見，也極不可取」。教育局昨重申，新方案由課程發展議會及考評局屬下委員會討論和通過，成員包括學者、資深校長和前線教師。
教育局今年5月三度致函中學，分別公布高中中史、經濟、倫理與宗教科的「優化措施」，其中中史科學生在中學文憑試（DSE）可以只應考卷一，最高可獲第5級成績，通函提及方案經課程發展議會下的委員會通過，表明「無需廣泛地諮詢」。翻查考評局數字，今屆DSE有5852名學校考生報考中史科。
教局：不涉改課程內容考評模式
教育局昨深夜回覆，提及中史科新方案不涉課程內容的修訂及改變考評模式，讓學生可以考慮選擇，「從而更快受惠」，也讓學校照顧學生的學習差異。
針對中史科「優化措施」，中學校長會昨撰文表達意見，指許多中史科教師5月初接獲局方通函時才知詳情，並感到驚訝，認為方案影響眾多考生，惟具體落實前未作廣泛諮詢，沒辦簡介會及做問卷蒐集意見，做法「並不可取」；認為前線教師最了解落實課程的困難、學生學習的反應等，難以理解為何眾多教師的意見會被忽視。
多人獲函才知情 指忽視教師意見
最快受中史科新安排影響的是2026年DSE考生，意味包括現正修讀中史的中四生。中學校長會表示，在開始修讀課程後方作修訂的做法「並不常見，也極不可取」，反問局方安排會否「打亂老師的施教安排」。至於經濟科新安排於2025/26學年中四級生效，會方認為較合理。
稱經濟科改革時間表較合理
中史新制評分未明造行政困難
中學校長會亦質疑評分原則未明，指學生報考DSE時毋須表明應考的卷別，因此局方應該不能將應考兩卷及只應考卷一的考生「分隊評分」，並假設情况，若只應考卷一的考生成績高於已應考兩卷且獲評為5*或5**級的考生，考生「是否仍鎖定最高只可獲第5級？」
中學校長會亦指出，如果同一中學有學生修讀所有內容，另有學生修讀部分，或造成行政困難，「學校是將學生置放於圖書館？」會方稱學校人手及空間有限，「非不為也，實不能也」。