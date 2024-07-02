愛打機 全級考三甲 傑出小學生：證打機不是不對

文字配音轉英文 邊玩邊學

成為「傑出小學生」的觀塘官立小學六年級生李鎮江自幼學業成績優異，一直維持名次在全級首兩名，亦曾在不少STEAM比賽中奪獎，不過他與普遍學生一樣熱愛打機。鎮江說，父母會監督他打機的時間，但他時常都會偷偷超時，「每天至少玩兩至三小時，最多可連續玩八、九小時」，但水平卻一般，「同學都罵我是豬隊友」。他又反駁沉迷打機會荒廢學業的說法，稱「要用實力（成績）證明打機不是不對」，舉例說他會將遊戲中的文字或配音全部轉成英文，幫助學英文。

愛數學亦愛看書

另一獲獎生：盼文武雙全

另一「傑出小學生」、聖公會德田李兆強小學六年級生楊景暉亦經常考獲全級第一，並在不同的全國、全港比賽中獲獎。他說，各科中特別喜歡數學，盼能繼續深造，而閒暇時亦喜愛看書，希望成為「文武雙全的人」。

學友社主辦的「香港特別行政區傑出小學生選舉」，旨在嘉許在學業、課外活動、社區事務、領袖才能等不同範疇中表現傑出的學生，每間小學可推舉一名學生參選，首屆有逾100校參與。