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教育

再3高中選修科將優化 包括地理中國文學音樂 校長料科科減磅

【明報專訊】中學文憑試（DSE）多個高中選修科準備改革。繼教育局近月公布中國歷史、經濟和倫理與宗教的課程或評核細節將改動，局方在立法會文件透露，地理、中國文學和音樂科的「優化措施」將公布，形容香港的課程發展已踏入持續更新的階段，會按科目需要而「優化」。有中學校長預料，「科科減磅」是將來趨勢，認為更能照顧不同能力的學生所需，盼吸引更多學生讀多一個選修科。

DSE推行13年來，多個科目經歷重大改革，當中今屆DSE由公民與社會發展科正式取代通識教育。立法會教育事務委員會本周五（5日）開會，局方近日提交文件交代公民科實施情况，稱截至今年5月，累計80200名學生參加內地考察。

今年5月，教育局亦公布幾個高中選修科的改革安排，當中2026年DSE起中史科考生可只應考卷一，最高可獲第5級成績。

釋出課時 約六成人選修3科

局方近日在立法會文件透露，高中地理、中國文學和音樂的「優化措施」將於稍後公布，又指課程發展議會與考評局轄下的委員會將持續探討，了解科目需要而推行「優化措施」。

改動科目後，教育局認為釋出課時有助學生選讀多一個選修科，指上學年（2022/23）約六成（58.1%）中四生讀3個選修科目（見圖），較過往顯著增加。

中西區聖士提反堂中學校長麥偉麟昨向本報稱，留意中四選修科學生人數的同時，也要明白「一定有人中途drop科（退修）」。翻查教育局「高中科目資料調查」資料，上學年22%中六生選讀3個選修科，中五級則有55.4%。

麥偉麟說，該校今年約六成中三升中四的學生選修3科，跟往年相若。隨多個高中選修科面臨改革，麥預料「科科減磅」是將來趨勢，亦有助學生「可以心無旁騖，讀好核心內容」，為教師和學生提供更大彈性，並可照顧到學生的學習差異；希望吸引中三生在籌劃中四選修科時，多嘗試讀3科選修科。

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