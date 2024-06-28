男生發明自動買餸車 免試入科大 「想幫公公婆婆」

近年不少人選擇海外升學，被問為何選擇留港，朱兆邦稱自己土生土長，熟悉香港環境，認為可因應社會需求及問題研發相應產品，「真的想幫助鄉村的公公婆婆」。

創科比賽常客

盼日後攻讀博士創業

朱兆邦將入讀科大理學士（綜合系統與設計）課程。幾年前，朱與團隊成員到元朗觀察，發現不少長者買餸時手執多個膠袋，不便出入，啟發他研發自動買餸車，先後多次改良。他稱大學有眾多「獨角獸」企業，且有很多教授開設公司，冀自己日後持續進修攻讀博士和嘗試創業。

今屆SNDAS 8間資助大學共超過220個學士課程參與，讓學校推薦學生入讀。科大本科招生及入學事務處長劉夢琳昨表示科大取錄60人，當中58人已接受取錄，以理科B組及工商管理課程較熱門。她形容過去兩年SNDAS成效理想，透露校方下年有意加入更多指定課程。

另外，8大的資助學士課程將在2025/26學年起加學費。被問科大的獎學金會否隨加學費而調整，劉夢琳稱大部分獎學金與學費掛鈎，將有相應調整。